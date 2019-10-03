Школи України забезпечать книжками про безпеку на дорозі

Усі бібліотеки українських державних шкіл отримають комплекти дитячих книжок про безпеку на дорозі "1000 та 1 поворот".

У трьох частинах цієї книжки зібрано близько півсотні правил про безпеку на дорозі, які варто знати дітям вже змалечку. Загалом – це понад 90 тисяч підручників для занять з безпеки дорожнього руху для школярів початкових класів.

Поки у системі української шкільної освіти не передбачені обов’язкові уроки з БДР і окремих матеріалів для дітей щодо цієї теми вкрай обмаль. Проблему зрозуміли у громадській організації "Traffic Challenge", яка з 2015 року працює над зменшенням дорожньо-транспортного травматизму дітей та молоді в Україні.

Тож громадська активістка, експертка з БДР Ольга Дробишева розробила інтерактивну книгу "1000 і 1 поворот". У них доступно та за допомогою веселих віршів дітям дошкільного та молодшого шкільного віку пояснюються правила дорожнього руху, правила особистої безпеки на дорозі та в транспорті.

Книга "1000 і 1 поворот"

"1000 та 1 поворот" допомагає нам змінювати світосприйняття дітей, вибудовує в них іншу –більш сучасну картину безпекових цінностей, а головне – знижує кількість порушень правил безпеки серед дітей на дорозі та відповідно допомагає нам боротися зі смертністю та травматизмом дітей на дорогах", – розповіла Дробишева.

Ефективність книжок "1000 та 1 поворот" у роботі з дітьми вже випробували Шкільні офіцери поліції. З 2015 року книга залишається поки основним в Україні матеріалом у роботі поліцейських з дошкільнятами та школярами молодшого віку.

Книга "1000 і 1 поворот"

"Наша ціль – також вплинути на батьків. Одна з моїх найулюбленіших історій – коли дитина на пішохідному переході сказала своїй мамі, яка хотіла йти на червоне, що поліцейські вчили не переходити дорогу на червоне світло, тому дитина запропонувала почекати зелене світло. У роботі із дітьми нам також допомагає ця книжка. Діти краще сприймають інформацію, коли навчання проходить весело, а ще й коли наприкінці їм дарують ці яскраві та інтерактивні книжки", – наголосив т.в.о. начальника відділу зв’язків з громадськістю Департаменту патрульної поліції Олексій Зіборов.

Книги "1000 і 1 поворот", видана у видавництві "САММІТ-КНИГА", вже двічі встановлювала рекорд в Україні як книга з найбільшим тиражем недержавного замовлення. На сьогодні загальний тираж всіх трьох частин складає більше пів мільйона книжок.

"Впевнений, знати про безпеку на дорозі і вчитися відповідально ставитися до власної безпеки діти мають ще змалечку. Чудово, що батьки і діти можуть разом у форматі гри вивчати правила, а потім на практиці їх застосовувати і бути обачними завдяки "1000 і 1 поворот", – сказав директор видавництва "САММІТ-КНИГА" Іван Степурін.

Проєкт реалізується за підтримки Посольства США в Україні та у співпраці з Патрульною поліцією.

Передача книг школі

Як повідомляв OBOZREVATEL, школи України будуть змагатись за цінні подарунки.

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