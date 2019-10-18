Школи України масово проводять акції з безпеки дорожнього руху

Майже 3 000 учасників з усієї України вже взяли участь у Всеукраїнському змаганні шкіл Хештег-Марафон #SpeakUpUkraine.

Загалом це 275 шкіл з 22 областей України, з яких найбільш активними є Полтавська, Донецька та Луганська області. У цих регіонах зареєструвалася найбільша кількість шкільних команд.

В рамках першого етапу конкурсу команди проводили дитячі культурні проекти з безпеки дорожнього руху, щоб привернути увагу населення, ЗМІ та місцевих органів влади до питання важливості безпеки дітей на наших дорогах.

За попередніми підрахунками оргкомітету конкурсу, до організації заходів першого етапу було залучено близько 13,5 тисяч дітей молодшої школи, а глядачами, слухачами та залученими учасниками цих культурно-освітніх кампаній стали близько 70 тисяч дітей та місцевих мешканців.

Українські школи масово проводять акції з безпеки дорожнього руху

Українські школи масово проводять акції з безпеки дорожнього руху

Масштабне змагання серед шкіл на тему безпеки на дорозі Хештег-Марафон #SpeakUpUkraine стартувало у вересні та є унікальним серед конкурсів на тему безпеки дорожнього руху. Ініціатори змагання – Національна програма з попередження дорожньо-траспортного травматизму дітей та молоді Traffic Challenge – організували конкурс так, щоб діти та вчителі змогли максимально проявити креативність.

"У Traffic Challenge ми вважаємо, що у школі діти мають вчитися діяти, вірити в свої сили та висловлювати позицію. Сучасні школярі вже не такі, як були раніше, довкола них значно більше інформації та небезпек. Треба максимально сфокусувати їхню увагу на тому, що допоможе їм вижити у сучасному світі, сформувати в них відповідальніше ставлення до цінності власного життя та персональної безпеки. Саме у цьому віці ми можемо закласти нову якість культури майбутнього українського суспільства", – сказала голова оргкомітету конкурсу та ГО Traffic Challenge Ольга Дробишева.

Діти молодших класів протягом першого етапу змагання розкладали листівки з нагадуванням про безпечну поведінку на дорозі у поштові скриньки, роздавали тематичні листівки водіям, влаштували ходу до школи "Рух до школи – наш безпечний рух", проводили акції та флешмоби у ТРЦ.

Перший етап змагання вже позаду. Тепер на черзі 2-й етап, у якому беруть участь середні та старші класи. Їм організатори ускладнили завдання. Школярам треба виявити проблему на дорозі саме у своєму місті, звернутися з проблемою офіційним листом до місцевих органів влади, провести акцію, яка б привернула увагу до проблеми і залучити місцеву пресу.

Українські школи масово проводять акції з безпеки дорожнього руху

Українські школи масово проводять акції з безпеки дорожнього руху

"Діти середнього та старшого віку найчастіше є вже самостійними учасниками дорожнього руху, можуть впливати на безпеку інших (як створювати загрозу, так і попереджувати настання небезпеки).

Ці діти за 3-7 років стануть фінансово-політичною основою нашого суспільства, і багато з них вже стануть водіями, молодими батьками тощо. Тому так важливо, щоб вони мали вірні ідеали, вміли відстоювати право на безпеку та вірили в успіх", – сказала Ольга Дробишева.

Нагадаємо, змагання Хештег-Марафон #SpeakUpUkraine проводиться за підтримки Уповноваженого Президента з прав дитини Миколи Кулеби, Центру громадського здоров’я України, Міністерства інформаційної політики та патрульної поліції України.

Хештег #SpeakUp (дослівно з англ. – Висловлюйся) – це міжнародне гасло, що символізує активні дії та висловлювання за безпеку на дорозі, проголошене на цей рік ООН для всіх країн, які підтримують глобальні цінності.

Змагання Хештег-Марафон #SpeakUpUkraine триватиме до кінця листопада.

Українські школи масово проводять акції з безпеки дорожнього руху

Українські школи масово проводять акції з безпеки дорожнього руху

Як повідомляв OBOZREVATEL, школи України будуть змагатись за цінні подарунки. Також навчальні заклади забезпечать книжками про безпеку на дорозі.

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