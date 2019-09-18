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Школи України будуть змагатись за цінні подарунки: як взяти участь

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17 вересня за підтримки Уповноваженого Президента з прав дитини, Центру громадського здоров’я МОЗ України, Міністерства інформаційної політики та Патрульної поліції в Україні стартувало масштабне змагання серед шкіл на тему безпеки на дорозі Хештег-Марафон #SpeakUpUkraine.

Організатори впевнені, що цим змаганням мотивують молодь активно висловлюватися за формування безпечного середовища на дорогах. Адже хештег #SpeakUp (дослівно з англ. –Висловлюйся) – це міжнародне гасло, що символізує активні дії та висловлювання за безпеку на дорозі, проголошене на цей рік ООН для всіх країн, які підтримують глобальні цінності.

"Зареєструвавши свою команду, школи будуть змагатися у проведенні найкреативніших, найоригінальніших, а головне – найдієвіших флешмобів, акцій, інформаційних кампаній, щоб привернути максимальну увагу до теми безпеки на дорозі та висловлюватися за безпеку. А всі зареєстровані школа позначать у одному із найпопулярніших навігаторах в Україні – Waze", – сказав Сергій Катющенко, експерт українського представництва компанії Waze (Google).

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Зареєструвати команду і отримати усю інформацію про правила участі можна за посиланням.

"Щоб в Україні знижувалася кількість смертей на дорозі – потрібно змінювати культуру, підвищувати обізнаність людей про причинно-наслідкові зв’язки того, що стається на дорозі. Головне – заохочувати людей самим зробити щось задля своєї безпеки", – розповіла Ольга Дробишева, голова ГО "Traffic Challenge".

Ольга Дробишева

Ольга Дробишева

"Світ живе і розвивається на дуже високій швидкості. Поки ми обговорюємо перехід пішоходами дороги на червоне світло, у Європі вже обговорюють поведінку штучного інтелекту під час кермування автомобілем. Тож ті питання, які досі стоять перед нами, у Європі вже давно вирішені. І ми повинні рухатися у цьому напрямку швидше", – сказав Максим Хоботов, директор по роботі з банками та брокерами компанії "Граве Україна Страхування життя".

За словами Олексія Зіборова, т.в.о. начальника відділу зв’язків з громадськістю Департаменту патрульної поліції, в Україні за перші 6 місяців 2019 року сталося 63 тисячі ДТП. У них 1331 людина загинула, 13,5 тисяч – травмувалися. За 7 місяців поточного року за участі дітей трапилося близько 2500 ДТП, у них 93 дитини загинули, близько 2400 отримали травми.

Небайдужість та обізнаність допоможе зменшити ці цифри, впевнений Амбасадор проекту Хештег-Марафон #SpeakUpUkraine, Уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба:

"Кожен такий випадок – це трагедія для родини і збитої дитини, і водія, який опиняється за ґратами. Безпека на дорозі починається з кожного з нас: наскільки ми пояснюємо своїм дітям, чому порушувати правила небезпечно, чи робимо ми зауваження своїм друзям і незнайомим людям".

Микола Кулеба

Микола Кулеба

Звіти про заходи публікуватимуть у соцмережах із хештегом #SpeakUpUkraine. 11-17 листопада учасники складатимуть підсумковий тест зі 100 питаннями про безпеку на дорозі. Щоб скласти тест, потрібно пройти безкоштовні відео-уроки на он-лайн платформі Traffic Challenge FRoSH. У тесті буде багато питань і про паски безпеки.

"Ми наголошуємо: немає різниці чи ви водій, чи пасажир, ви повинні пристібатися. Бо ваш пасок безпеки справді може врятувати важе життя і життя різних пасажирів", – сказала Анастасія Войткевич, керівник відділу корпоративних комунікацій та корпоративної соціальної відповідальності Winner Group Ukraine.

Координуватимуть школи волонтери, в тому числі представники Центру громадського здоров’я МОЗ, Шкільних офіцерів поліції.

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"Ми самі формуємо реальність навколо себе, і нам потрібно не лише говорити зі своїми дітьми, а й самим бути для них прикладом – не лише під час інформаційних кампаній, а у повсякденному житті", – наголосив Владислав Збанацький, заступник генерального директора ДУ "ЦГЗ Мінздоров'я України".

Найактивніші команди можуть виграти подарунки для своєї школи: мультимедійні проектори, делініатори, комплекти світловідбивачів, сучасні аптечки, освітні матеріали, персональні комплекти подарунків з фітнес-трекером, світловідбивачами, книжками та сувенірами.

Хештег-Марафон

Хештег-Марафон

Traffic Challenge

"Делініатори – це підказка для водія, що тут паркуватися не можна. Ми надамо їх школам-переможцям, і вони встановлять їх у місцях переходу, де часто паркуються автомобілі і заважають дітям", – зазначила Ольга Пшенична, директор компанії "Призма".

Реєстрація команд триває до 27 вересня. Школярі молодшого віку проводитимуть свої заходи з 30 вересня до 11 жовтня, середнього й старшого – 14-25 жовтня, а 28 жовтня-8 листопада заплановані освітні тренінги для вчителів і батьків.

Організатори змагань

Організатори змагань

Як повідомляв OBOZREVATEL, відкрито реєстрацію на всеукраїнський конкурс "Учитель року-2020".

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Тема
школа
Місце
Україна
Теги
школа діти
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