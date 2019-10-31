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"Це дискримінація": Бужанський вирішив зірвати мовну реформу в школах

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Народний депутат від президентської фракції "Слуга народу" Максим Бужанський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким запропонував відстрочити перехід російськомовних шкіл на українську мову.

Про свою ініціативу він розповів у Telegram-каналі. Текст відповідного проєкту також був опублікований на сайті парламенту.

На думку Бужанського, нововведення про те, що саме російськомовні школи повинні внести зміни в першу чергу (з 2020 року), – несправедливе.

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Бужанський вирішив зірвати мовну реформу в школах

Бужанський вирішив зірвати мовну реформу в школах

"Всі інші перейдуть із 2023 року. Це чисто дискримінаційна норма, і я зніс законопроєкт, який скасовує її. З 23, так із 23, так би мовити", – пояснив нардеп.

"Це дискримінація": Бужанський вирішив зірвати мовну реформу в школах

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Міністр освіти Ганна Новосад повідомила, що всі російськомовні школи України з вересня 2020 року будуть здійснювати освітній процес українською.

  • У чому полягає реформа, роз'яснив освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

  • У Росії на таке рішення відреагували погрозами звернутися до міжнародних організацій через "утиски".

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Особа
Макс Бужанський
Місце
Україна
Теги
школа Верховна Рада України законопроект Партія Слуга народу
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
ватожанский
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Pooh Vini
Pooh Vini
Бужанский мудак,известное дело. С 20 года русский из школ - накуй! Однозначно.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Pooh Vini, чего на русском пишешь? Наxyй с русской версии на мовную вали!
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