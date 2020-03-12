Школи на карантині: у яких областях України ввели обмеження. Список

Через загальнонаціональний карантин у зв’язку із загрозою спалаху коронавірусу COVID-19, який по всій території України оголосили 12 березня терміном на три тижні, в багатьох областях уже закрили більшість дитячих садочків, шкіл і навіть вищих навчальних закладів.

Втім, у деяких регіонах до рекомендацій Кабміну і ВООЗ поки не прислухалися. Про те, яких заходів вживає місцева влада для запобігання епідемії – читайте у матеріалі.

В Україні через карантин у зв'язку із коронавірусом закрили більшість навчальних закладів

Київ і Київська область

У столиці про протиепідемічні заходи заговорили ще до початку загальнонаціонального карантину. Як повідомив на своїй сторінці у Facebook мер Києва Віталій Кличко, з 12 березня у місті вводиться низка заборон і обмежень:

призупиняється робота дитячих садків, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів.

закриваються вищі навчальні заклади;

забороняється проведення розважальних і спортивних заходів із великим скупченням людей (понад 60 осіб);

на час карантину припиняється робота театрів, кінотеатрів, музеїв;

забороняється робота розважальних зон у торговельних центрах;

до роботи не допускатимуться громадяни з ознаками інфекційного захворювання.

водночас навчальним закладам рекомендовано перейти на дистанційну форму навчання. Також через карантин у Києві перенесли проведення пробного ЗНО.

в усіх адміністративних і громадських установах, зокрема й торговельних центрах, мають бути посилені заходи щодо дезінфекції та встановлено санітарний контроль.

За словами Кличка, карантин у столиці не вплине на роботу громадського і міжміського транспорту. Введення обмежень і закриття метро буде можливим лише в разі погіршення епідеміологічної ситуації. Попередньо, карантин у Києві завершиться в кінці березня.

Чернівецька область

Як відомо, нещодавно саме у жителя Чернівців був першим в Україні діагностований коронавірус. Через це карантин у місті й області ввели іще 6 березня. Тоді ж припинився і навчальний процес у школах.

Окрім цього, влада заборонила проведення масових заходів – концертів, спортивних змагань, конференцій. Аби не допустити поширення вірусу, місцевий громадський транспорт, будівлі залізничних та автобусних вокзалів обробляють спеціальними дезінфікуючими засобами.

Житомирська область

Як повідомляє РБК-Україна, із 12 березня до 3 квітня на Житомирщині, згідно з рішенням Кабміну, місцева влада теж оголосила про введення профілактичних заходів. У зв'язку із цим в області закривають дитячі садки, школи, позашкільні секції та професійно-технічні навчальні заклади.

Також скасовуються масові заходи (більше 60 осіб), а графік роботи розважальних центрів скорочується до 22:00. У громадському транспорті теж проводитиметься регулярна дезінфекція.

РБК-Україна

Харківська область

Міська влада Харкова, попри рекомендацію Кабміну щодо введення карантину задля недопущення поширення коронавірусу, заявила, що припиняти навчання у школах та дитсадках поки не буде. Обмеження запроваджують лише на масові заходи й розважальні центри. Також не працюватимуть кінотеатри, театри і цирк.

Мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що карантин у навчальних закладах не вводитимуть, бо в останні дні спостерігається зниження захворюваності на ГРВІ серед дітей.

Хоча у Харківському національному університеті ім. Каразіна оголосили, що з 12 березня студенти переходять на дистанційне навчання.

Задля превентивних заходів на місцевих ринках, у торговельних центрах, метро й інших місцях масового скупчення людей проводиться дезінфекція.

Одеська область

Натомість в Одесі карантин із 12 березня оголосили не тільки через загрозу коронавірусу, але й у зв'язку зі зростанням випадків захворюваності на грип. Тож всі школи призупиняють навчальний процес і переходять на дистанційний режим. Батькам радять не приводити малечу до дитсадків, водночас там працюватимуть тільки чергові групи.

Для профілактики поширення захворювання в області рекомендовано скасувати масові заходи чисельністю понад 200 осіб.

Донецька область

У Донецькій облдержадміністрації теж заявили про готовність до протидії можливій епідемії коронавірусу. У регіоні вже визначили декілька карантинних медичних установ, які можуть приймати хворих (зокрема у Маріуполі, Мирнограді та Костянтинівці).

Наголошується, що питання щодо профілактичних і карантинних заходів на території області перебуває на особистому контролі голови ОДА Павла Кириленка.

Водночас зауважимо, що із 7 березня особливий режим діє і на КПВВ Донбасу. Там громадяни проходять обов'язкове температурне сканування. А в разі виявлення симптомів захворювання у зареєстрованих на підконтрольній уряду України території їх доправлятимуть до визначених медустанов. Натомість із ОРДЛО громадян із підозрою на коронавірусну інфекцію через КПВВ не пропускатимуть.

newsone.ua

Запорізька область

У Запоріжжі закривають загальноосвітні заклади із 12 березня. Дошкільні ж працюватимуть, однак батькам рекомендують за можливості залишати дітей вдома.

Також в області скасовуються масові заходи. Крім цього, рекомендується обмежити графік роботи торговельних і розважальних центрів.

Сумська область

А ось на Сумщині введення карантинних заходів повинні лише обговорити – 12 березня під час засідання спеціальної комісії. Хоча раніше в обласному центрі була введена заборона на масові заходи.

Вінницька область

На Вінниччині навчальний процес у школах зупиняється із 12 березня до 3 квітня, обмежується робота позашкільних секцій, а в дитсадках вводиться особливий режим роботи.

Також скасовуються масові заходи, рекомендується призупинити роботу розважальних центрів, дитячих атракціонів, комп'ютерних клубів, дискотек. У громадських місцях і транспорті проводиться регулярна санобробка.

У Львові у зв'язку із загрозою коронавірусу навчальні заклади не працюватимуть Твій Романів

Львівська область

У Львові у зв'язку із загрозою коронавірусу школи, дитячі садки, позашкільні навчальні заклади теж закриваються з 12 березня до 3 квітня.

Крім цього, вводиться обмеження на проведення масових заходів і рекомендується перенести фестивалі, форуми, концерти тощо.

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що в рамках безпеки також обмежуються перельоти з львівського аеропорту до деяких країн. Зокрема скасовані рейси SkyUp до Тель-Авіва, Риму й Бергамо. А компанія "МАУ" тимчасово скасувала перельоти зі Львова до Барселони і Мадрида.

Закарпатська область

В Ужгороді та по всій території області з 12 березня вводиться карантин у школах, дитсадках, професійно-технічних навчальних закладах, спортивних та інших позашкільних секціях. Вишам також рекомендується призупинити роботу.

Забороняються і заходи з масовим скупченням людей, обмежується відвідування хворих у медичних установах.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

3 березня в Україні підтвердили перше зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили у Чернівцях.

11 березня Кабінет міністрів України ввів карантин по всій країні до 3 квітня у зв'язку з епідемією коронавірусу COVID-19.

Чому не варто панікувати через коронавірус – читайте у нашому матеріалі.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!