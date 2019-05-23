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Школа влаштувала дискримінацію для дівчаток, звеличивши хлопчиків

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У Пермі, Росія, в одній з елітних шкіл трапився скандал через дискримінацію учнів за гендерною ознакою.

Для дівчаток і хлопчиків керівництво навчального закладу визначило різні прохідні бали, пише місцеве видання 59.ru.

Відзначається, що в гімназії №4 так історично склалося, що закріплено лише чотири будинки, через що більшість дітей проходять за підсумками конкурсу, при цьому, дівчаток було майже на третину більше, ніж хлопчиків.

Так, адміністрація ввела прохідні бали на рівні в 69,1 для дівчаток і 65,7 для хлопчиків, щоб зрівняти їх число в класах.

Школа влаштувала дискримінацію для дівчаток, звеличивши хлопчиків

Цікаво, що керівництво закладу виправдовується, нібито дівчинки більш старанні, тому показують кращі результати в навчанні, однак, саме хлопчики керують країною.

Уповноважена з прав дитини в регіоні Світлана Денисова стурбована ситуацією, як і інші представники освітньої системи з відповідного департаменту по Пермському краю.

У той же час вже з'явився коментар місцевого психолога, яка стверджує, що насправді рівне число хлопчиків і дівчаток в класах сприяє встановленню сприятливого психологічного клімату.

Нагадаємо, раніше в одній з російських шкіл трапився скандал, коли на аудіо записали брудні лайки вчительки музики щодо однієї з учениць.

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