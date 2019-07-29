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Школа подвигів: що спільного у супергероїв і вчителів 21 століття

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Які властивості Супермена, Бетмена та інших супергероїв із коміксів і фільмів можуть стати у нагоді в українській школі.

Що спільного у знаменитих супергероїв і вчителів, які хочуть іти в ногу з часом? Набагато більше, ніж може здатися на перший погляд. Якщо порівняти якості героїв із всесвітів DC і Marvel і вимоги до сучасного вчителя, виявиться, що багато супергеройських рис необхідні в сучасній школі. У нашій добірці деякі з них. А якщо ви знаєте вчителів, схожих на героїв цієї добірки, не забудьте номінувати їх на премію Global Teacher Prize Ukraine. Учасники змагатимуться за головні призи — 250 000 гривень, рік навчання від ГС "Освіторія" і поїздку на Global Education & Skills Forum 2020 в Дубай. Для цього треба просто заповнити заявку.

Школа подвигів: що спільного у супергероїв і вчителів 21 століття
Школа подвигів: що спільного у супергероїв і вчителів 21 століття
Школа подвигів: що спільного у супергероїв і вчителів 21 століття
Школа подвигів: що спільного у супергероїв і вчителів 21 століття
Школа подвигів: що спільного у супергероїв і вчителів 21 століття
Школа подвигів: що спільного у супергероїв і вчителів 21 століття
Школа подвигів: що спільного у супергероїв і вчителів 21 століття
Школа подвигів: що спільного у супергероїв і вчителів 21 століття
Школа подвигів: що спільного у супергероїв і вчителів 21 століття
Школа подвигів: що спільного у супергероїв і вчителів 21 століття

Супермен

Він неймовірно витривалий, проводить по п’ять уроків на день, і в нього ще залишаються сили на самоосвіту і підготовку до завтрашніх занять. У нього очі-рентген: він бачить наскрізь, навіть коли ви думаєте, що можете його обдурити. Він чує все, але йому не забракне такту вдавати, ніби нічого не чув. І все це щоб допомогти учневі самостійно прийняти правильне рішення. Він буквально літає і стає невразливим, коли відчуває, що старається не марно. Він не диктатор, а наставник і старший товариш, завжди готовий прийти на допомогу. "Учитель сьогодні вже не виконує функцію лектора і карателя. Він скоріше ментор — координує процес і показує різні способи вирішення завдання", — каже про таких учителів організатор премії Global Teacher Prize Ukraine Олена Северенчук. Одним словом, вам пощастило навчатися у Супермена.

Залізна людина

"Якщо ви сьогодні викладаєте те саме, чого вчили п’ять років тому, то або предмет помер, або ви мертві", — переконаний відомий американський учений і публіцист Ноам Хомський. Учитель сьогодні повинен змінюватися сам і приймати зміни у світі. Це розвиває гнучкість мислення, підвищує адаптивність до мінливого середовища, допомагає мислити глобально. Зовсім як це робить Тоні Старк (Залізна людина) із Всесвіту Marvell. Польоти з надзвуковою швидкістю, висока опірність несприятливим обставинам, маневреність, віра у справедливість і готовність її відстоювати — все це найцінніші якості для сучасного педагога. Не завадить йому і високотехнологічний костюм-броня, який захистить від токсичного інформаційного середовища.

Флеш

За необхідності він може метати блискавки, здатен концентруватися за секунди, швидко регенерувати і переміщатися між вимірами. Він може рухатися, думати, читати і реагувати з надзвуковою швидкістю. Він витримує величезні навантаження, не схильний до передчасного старіння і зносу організму — його клітини пристосувалися до постійних змін. Нарешті, він навчився управляти своїм віком. Про кого йдеться? Можливо, про Флеша — одного з супергероїв Всесвіту DC. Або про одного з переможців конкурсу Global Teacher Prize Ukraine, викладача фізики та астрономії, 72-річного Пауля Пшенічку, ім’ям якого назвали планету. "Учитель повинен навчати учитися. Інтернет — це великий смітник, там є все. Але відбирати, організовувати інформацію і користуватися нею — всього цього треба вчити. Викладач і сам має постійно змінюватися. Адже знання, які ви здобули, і цим пишаєтеся, вже через два з половиною роки застаріють", — вважає він.

Бетмен

Гострий розум, високий IQ і бажання постійно вдосконалюватися, уміння поводитися з гаджетами, незламна воля, ерудиція, наполегливість, вишукані манери, здатність до перевтілення, знання психології, почуття стилю. Це лише деякі риси, що дозволили юнакові Брюсу Вейну стати тим, кого сьогодні знають усі, — Бетменом. Все згадане можна легко віднести до обов’язкових для вчителя XXI століття компетенцій. І всіма ними володіє Олександр Жук, переможець конкурсу Global Teacher Prize Ukraine 2018 року. "Учитель XXI століття — психолог і актор в одному флаконі. Він має вміти подати себе, зацікавити своєю особистістю. Діти не сприймають бездушну статичність. Тому вчителю потрібно бути готовим відкритися як зсередини, так і ззовні, не соромлячись цього", — вважає Олександр.

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