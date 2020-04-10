У мережі здійнялася хвиля обурення через появу в телевізійних онлайн-уроках для школярів народного депутата від "Слуги народу", колишнього шоумена Олександра Скічка.

Обурення щодо цього висловили у Facebook як відомі політики, юристи, журналісти, так і батьки самих школярів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема, Скічка показали в онлайн-уроці хімії на телеканалі ZIK. У цьому багато людей побачили політизацію навчального процесу.

"Шановні батьки дітей-школярів. Хочу почути вашу думку: як ви ставитеся до того, що в шкільних уроках знімають депутатів-"слуг", всі ці нові обличчя, які не є вчителями, професорами, академіками, ерудитами, але є шоуменами, друзями Зеленського та новими обличчями", – написала народна депутатка України від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко.

"Це хороші приклади для дітей? Нові обличчя виховують нові нові обличчя? Ви підтримуєте залучення маловідомих депутатів правлячої партії до ТБ-шкільних уроків і навчання ваших дітей? Це не політизація шкільної освіти?" – обурилася вона.

Подібну думку висловив і правозахисник Сергій Наумович. Навіть більше, він звернувся до Офісу президента і закликав не труїти учнів політичною пропагандою. Крім того, його обурило, що безпосередньо перед уроком телеканал транслював політичну рекламу про одіозного лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука.

"От цікаво, чи міг канал якось відмовитися від того, щоб не труїти дітей прокремлівською пропагандою? Наступного разу, схоже, буде про те, як корисно підтримувати дружні відносини з Росією та наскільки для України невигідна Угода про асоціацію з ЄС", – написав Наумович.

У коментарях під його постом одразу з'явилася реакція заступника голови ОПУ Кирила Тимошенка, який пообіцяв з'ясувати ситуацію.

"Дякую за сигнал. Від самого початку домовлялися з ними, що цього не буде. Щойно мав розмову з керівництвом каналу. Сподіваюся, в майбутньому все буде добре", – написав Тимошенко.

Претензії через формат відеоуроків і контент каналу, на якому вони йдуть, озвучила також журналістка Євгенія Сливко.

"Відколи хлопчик, який втік із барбершопу в "Зе-команду", почав вважатися людиною, яка може навчити дітей чогось корисного? Це ж уміти треба, щоб в одній картинці зібрати всі види мракобісся – телеканал агресора, хімію та Скічка", – обурилася вона.

Зі свого боку виконавча директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк запідозрила Міносвіти в незнанні того, яку інформацію нав'язують школярам через онлайн-уроки під час дистанційного навчання.

"Соромлюся запитати, а в нас представники всіх політичних партій взяли участь у телеуроках? Чи тільки від "Слуги народу"? А МОН в курсі взагалі? Одна річ, коли в уроках беруть участь залучені знаменитості. Зовсім інша – коли це народні депутати від правлячої партії", – підкреслила вона.

Романюк зазначила, що вважає це неетичним, оскільки в деяких дітей немає іншого вибору, окрім як дивитися ці телеуроки.

Батьки школярів також категорично виступили проти такої відвертої політичної реклами, адресованої їхнім дітям, і висловили свою думку в коментарях.

"Тепер ті діти, які хотіли вивчити хімію, зрозуміли, що навіщо вчити ту хімію, як повні нулі в ній стають народними депутатами!", "А що вони там роблять на уроках? Невже хімії навчають? Неоднозначний приклад для дітей. Я все ж інших людей бачу в якості життєвих прикладів для свого сина", – пишуть люди.

"А чому на "Першому національному" не проводять онлайн-уроки?", "Думала про це, коли Беленюк був у понеділок на англійській. Але тоді його титрували просто борцем", "У нас голова ОДА вів онлайн-урок із математики", "Цікаво, що в нього в школі з хімії було?", "Хімічать", "Негарно", "До суду", "І тут я дізналася, що він депутат", – не вщухає дискусія батьків.

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