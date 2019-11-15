Школа на Львівщині потрапила в скандал через назву

У Львівській області школу назвали на честь нацистського коллаборанта.

Про це пише директор єврейського комітету в Україні Едуард Долинський на своїй сторінці facebook, передає Моя Школа OBOZREVATEL.

У Селищі міського типу Жвирка школу назвали на честь Василя Василяшко, нацистського коллаборанта, який брав участь у вбивствах євреїв, операцій проти мирного населення і партизанів.

У коментарях під постом думки розділилися. Одні вважають недоречним допускати таке для школи, інші ж сумніваються в достовірності інформації.

На сьогоднішній день жвірская школа не має в назві нічого пов'язаного з Василем Василяшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL , в школі Рівного трапився страшний інцидент з отруєнням.

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