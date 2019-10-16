Школа Андрія Шевченка посіла 145 місце в рейтингу за результатами ЗНО 2019

Школа № 216 в Оболонському районі Києва, в якій навчався свого часу футболіст Андрій Шевченко, зайняла 145 місце з 455 в рейтингу кращих київських шкіл за результатами ЗНО 2019.

Про це повідомляє Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на рейтинг, складений ресурсом Освіта.

При цьому на сайті education.ua ця школа зібрала 83 відгуки.

Є серед них як позитивні, так і негативні.

"Це не школа, а даремно витрачений час. Дітей перевела в іншу школу. Плітки, склоки, ниття вчителів про те, що у них кредити... А мені це потрібно? Хто мене питає, як ми живемо? Ну тільки потім знання. І то, якщо хочете більш якісного навчання, то тільки додаткові заняття", - йдеться в одному з відгуків за квітень 2017 року.

"У цій школі багато хороших і класних вчителів! Моя дитина задоволена школою і переходити нікуди не хоче", - йдеться в одному з відгуків за лютий 2019 року.

"Школа чудова!!!! Так, згодна, деякі вчителі можуть накричати на учнів. Але не всі. До багатьох вчителям діти ставляться, як до своєї сім'ї. І я вважаю, це правильно. Те, що діти включаю музику на перерві, так це я вважаю нормальним", - йдеться в іншому відгуку за 2019 рік.

Напередодні Андрій Шевченко як тренер вивів збірну України на Євро 2020.

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