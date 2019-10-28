"Шкільні олімпіади скасовувати не можна!" Освітній експерт навів аргументи

Експерт з питань освіти Сергій Дятленко виступив проти пропозиції ексглави УЦОЯО Ігоря Лікарчука скасувати шкільні олімпіади, тому що, на його думку, такі змагання дозволяють розгледіти таланти у дітей.

Про це освітянин написав на власній сторінці у Facebook. За його словами, через вимоги до олімпіадних завдань вдається пропагувати розвиток м’яких навичок та вмінь: критичне мислення, комплексне вирішення завдань, взаємодія з іншими людьми тощо.

"Талант є у кожного, його не може не бути. Є талановиті математики, фізики, біологи, філологи. А ще є учні, які обдаровані з практичних напрямків – малювання, дизайн, винахідництво, проектування. Для них олімпіади з трудового навчання/технологій", – наголосив Дятленко.

Також дух змагальності стимулює розвиватись учнів і вчителів. Педагоги запроваджують в роботі з учнями сучасні освітні технології, використовують різноманітні джерела інформації.

"Учасники на олімпіаді мають показати не стільки знання, стільки вміння застосовувати на практиці те, що освоювали на уроках, бути мобільним, експериментувати. Олімпіади – це потужний захід, який має своїх вихованців, що стали успішними в житті завдяки предмету та вчителям. Вони пишаються цим", – додав Дятленко.

Шкільні олімпіади ukrtoday.com.ua

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