Шість українських вишів потрапили до переліку 200 найкращих

Тимур Григоренко Моя Школа 11:26, 22.05.2020

Шість українських вишів з Києва, Харкова, Сум та Львова увійшли до рейтингу кращих вищих навчальних закладів в світі в 2020 році.

Рейтинг складений на основі даних QS World University Rankings. Список робили на основі репутації ВНЗ в академічному середовищі, цитованості наукових публікацій, співвідношення викладачів і студентів та оцінки випускників з боку роботодавців.

Київський національний університет імені Шевченка

Українські ВНЗ в топ-200 з усього світу:

  • Харківський національний університет імені Каразіна

  • Київський національний університет імені Шевченка

  • Харківський політехнічний інститут

  • Київський політехнічний інститут імені Сікорського

  • Сумський державний університет

  • Національний університет "Львівська політехніка"

Кращими в Європі виявилися: Оксфордський університет, Швейцарський федеральний технологічний інститут, Кембриджський університет, Університетський коледж Лондона і Імперський коледж Лондона.

Світовий топ очолили: Массачусетський технологічний інститут, Стенфордський університет, Гарвардський університет, Оксфордський університет і Каліфорнійський технологічний інститут. Всі вузи, крім британського Оксфорда знаходяться в США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські вузи потрапили в список кращих університетів світу в 2020 році.

Коментувати
Моя Школа

Дивіться також

Хочу публічно показати Усику, що йому можуть дати відсіч – Богдан Грицай

США виходять з Договору про відкрите небо: у РФ відповіли на ультиматум

"Ризики збільшаться в 10 разів": екологиня заявила, що Дніпро – "більше не річка"

Спричинює рак, випадають зуби: підлітки в Україні захопилися смертельно небезпечною розвагою

На Донбасі підірвали вантажівку ЗСУ і влаштували обстріл: є загиблий, багато поранених