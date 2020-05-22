Шість українських вишів потрапили до переліку 200 найкращих

Шість українських вишів з Києва, Харкова, Сум та Львова увійшли до рейтингу кращих вищих навчальних закладів в світі в 2020 році.
Рейтинг складений на основі даних QS World University Rankings. Список робили на основі репутації ВНЗ в академічному середовищі, цитованості наукових публікацій, співвідношення викладачів і студентів та оцінки випускників з боку роботодавців.
Київський національний університет імені Шевченка
Українські ВНЗ в топ-200 з усього світу:
Харківський національний університет імені Каразіна
Київський національний університет імені Шевченка
Харківський політехнічний інститут
Київський політехнічний інститут імені Сікорського
Сумський державний університет
Національний університет "Львівська політехніка"
Кращими в Європі виявилися: Оксфордський університет, Швейцарський федеральний технологічний інститут, Кембриджський університет, Університетський коледж Лондона і Імперський коледж Лондона.
Світовий топ очолили: Массачусетський технологічний інститут, Стенфордський університет, Гарвардський університет, Оксфордський університет і Каліфорнійський технологічний інститут. Всі вузи, крім британського Оксфорда знаходяться в США.
Як повідомляв OBOZREVATEL, українські вузи потрапили в список кращих університетів світу в 2020 році.
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