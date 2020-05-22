Шість українських вишів потрапили до переліку 200 найкращих

Шість українських вишів з Києва, Харкова, Сум та Львова увійшли до рейтингу кращих вищих навчальних закладів в світі в 2020 році.

Рейтинг складений на основі даних QS World University Rankings. Список робили на основі репутації ВНЗ в академічному середовищі, цитованості наукових публікацій, співвідношення викладачів і студентів та оцінки випускників з боку роботодавців.

Київський національний університет імені Шевченка

Українські ВНЗ в топ-200 з усього світу:

Харківський національний університет імені Каразіна

Київський національний університет імені Шевченка

Харківський політехнічний інститут

Київський політехнічний інститут імені Сікорського

Сумський державний університет

Національний університет "Львівська політехніка"

Кращими в Європі виявилися: Оксфордський університет, Швейцарський федеральний технологічний інститут, Кембриджський університет, Університетський коледж Лондона і Імперський коледж Лондона.

Світовий топ очолили: Массачусетський технологічний інститут, Стенфордський університет, Гарвардський університет, Оксфордський університет і Каліфорнійський технологічний інститут. Всі вузи, крім британського Оксфорда знаходяться в США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські вузи потрапили в список кращих університетів світу в 2020 році.

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