Шість чи сім? Експерти розповіли, у скільки років віддавати дитину до школи

Освітні експерти не змогли дати однозначну відповідь на питання, у скільки років віддавати дитину до школи. Є дошкільнята, які абсолютно готові у шість, а є і ті, кому у сім рано.

Про це повідомляє УП.Життя. Як розповіла дитячий психолог Катерина Гольцберг, не вік має значення, а саме готовність дітей до навчання.

"Основним критерієм готовності до школи вважаю саме фізичну, тобто ступінь біологічного дозрівання організму, зокрема і мозку. Цей фактор впливає і на розвиток довільної поведінки — здатності дитини підкорятися правилам і регулювати внутрішніми ресурсами свої миттєві бажання", — додала Гольцберг.

За словами Наталії Шульги, головного експерта групи "Реформа освіти та науки" Реанімаційного Пакету Реформ, нова українська школа передбачає індивідуальний навчальний шлях для кожної дитини. Тому дошкільнятам не варто боятися навчання в освітніх закладах.

"Зазвичай дитина, що виростала у середовищі любові та підтримки, сама проситься до школи, починаючи з п'яти років життя", — зазначила Шульга.

Психофізіолог Петро Чорноморець розповів, що діти, які йдуть у перший клас у шість років, не отримують жодних бонусів у порівнянні із семирічними. Навпаки, втрачають один рік дитинства.

"З основними проблемами дитина, яка на рік молодша за своїх однокласників, стикається у проміжку 10-14 років. У 5-9 класах шкільна програма побудована особливо складно для учнів, і рік різниці в цьому віці може мати вирішальне значення", — повідомив експерт.

Ярослав Коваленко, директор в альтернативній демократичній школі Dixi, додав, що знайти однозначну відповідь на запитання, який вік буде кращим, неможливо. Тому будь-яке рішення батьків буде правильним.

Навчання дитини Твой Малыш

Навчання дитини Etcetera Media

Діти у школі pershij.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчителька молодших класів розповіла, чому дитині краще навчатися у школі, а не вдома.

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