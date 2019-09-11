"Схема" працювала 7 років: відомий університет Києва потрапив у грандіозний скандал із зарплатами

Колишній бухгалтер Національного педагогічного університету імені Драгоманова в Києві сім років отримувала зарплату замість неіснуючого працівника.

Київська місцева прокуратура № 10 направила в суд обвинувальний акт щодо підозрюваної, інформує прес-служба відомства на сторінці у Facebook.

Як встановило досудове розслідування, у 2012 році жінка придумала неіснуючу особу, про яку внесла відомості до програми для автоматизованого розрахунку зарплати.

НПУ Колаж

Протягом 2012-2019 років бухгалтер отримувала в касі університету заробітну плату замість вигаданої особи, викликавши державі збитків на суму майже 800 тисяч гривень.

Дії зловмисниці кваліфіковані за ч. 1, ч. 2 ст. 190, ч. 2, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 362 Кримінального кодексу України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Під час досудового слідства підозрювана відшкодувала до держбюджету майже 500 тисяч гривень.

Як писав OBOZREVATEL, викладачі масово звільняються з Житомирського державного університету імені Івана Франка через тиск і приниження з боку ректорату.

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