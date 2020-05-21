Формат складання сесії в українських вишах під час карантину залежатиме від епідеміологічної ситуації в певних областях.

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Про це в ефірі програми "Сніданок з 1+1" розповіла виконувачка обов'язків міністерки освіти Любомира Мандзій, пише ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"В Україні з 22 травня до 22 червня буде адаптивний карантин, відбуваються ослаблення. Кожна область може ухвалювати рішення про пом'якшення тих чи інших карантинних заходів", – зазначила вона.

Мандзій підкреслила, що якщо в регіоні будуть погані показники захворюваності, то сесію необхідно організовувати дистанційно.

Сесія NewsMakers

"Якщо показники в області дозволять, то обласна комісія може ухвалювати рішення, і адміністрація закладу готує його до відкриття... Так само і наступний етап – з 1 червня. Коли в групах не більш як 10 осіб, можна організовувати екзаменаційну сесію в закладах вищої освіти або проводити захист дисертації. Це залежить від ситуації в регіоні: чи відбувається ослаблення карантинних заходів", – пояснила в. о. міністерки.

Підсумовуючи, вона нагадала, що всі освітні установи повинні забезпечити дистанцію між людьми, наявність антисептиків і регулярну дезінфекцію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 травня Міністерство освіти та науки України ухвалило рішення про терміни проведення основної сесії ЗНО, яке було перенесене через пандемію коронавірусу. Вона розпочнеться 25 червня тестуванням з математики, а завершиться 17 липня тестуванням із хімії.

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