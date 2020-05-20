Без серця немає життя, тому недарма його вважають центром життєвих сил та енергії людини. Адже серцево-судинна система доставляє поживні речовини по всьому організму.

Є три основні складові серцево-судинної системи – серце, судини та кров. Кров повинна безперервно прокачуватися через тіло серцем. Вона переносить поживні речовини та кисень до клітин нашого організму.

Більше половини крові складається з еритроцитів, що несуть кисень. Ось чому кров виглядає червоною. Є також білі кров'яні клітини, які вбивають мікроби і підтримують кров чистою. У крові також є тромбоцити, які допомагають їй згортатися при порізі. Усі ці клітини плавають у водянистій речовині, що називається плазмою. Щоб дізнатися детальніше про кожну з цих клітин, читайте підручник з біології за 8 клас Л.А. Мирної.

Система кругообігу

Кров постійно циркулює по всьому нашому тілу. Проходячи через наше тіло, вона набирає поживні речовини з нашої їжі і надсилає їх у потрібні клітини. Вона прямує через систему артерій до дрібніших судин – артеріол. Вони закінчуються капілярами. Капіляри зв’язані з дрібними венулами, які переходять у більші вени.

Кров також збирає кисень з наших легенів і скидає його в клітини, щоб людина отримувала енергію. Потім кров відбирає відпрацьований вуглекислий газ з клітин і скидає його в легені, щоб ми його видихали.

Серце та судини утворюють велике і мале кола кровообігу. Кров оббігає два кола приблизно за 1 хв.

Серцево-судинна система людини zernova.com.ua

Кровоносні судини

Кровоносні судини – це трубки в усьому нашому тілі, які переносять кров. Існує два основних типи судин: артерії та вени.

Артерії переносять кров від серця до іншої частини тіла. Артерії повинні бути товстими і сильними, оскільки від них більше тиску з боку серця. Коли ви відчуваєте пульс, це з артерії.

Вени несуть використану кров назад до серця. Вони не повинні бути настільки товстими. Стінки вен легко стискаються оточуючими м'язами. Це сприяє руху крові до серця, оскільки у венах вона тече під неве­ликим тиском.

Серце

Серце – це великий орган розміром з кулак. Він розташований у грудній клітці ліворуч від центру грудей в серцевій сумці – перикарді. Серце складається з великої кількості м’язів, які перекачують кров через наші тіла.

Під перикардом розміщений міокард та ендокард. Міокард - серцевий м’яз, який забезпечує автоматичне скорочення серця. Ендокард – гладенька оболонка, яка захищає клапани та камери серця.

Серце має чотири камери: дві верхні – передсердя, дві нижні – шлуночки.

Вени приносять кров до серця, щоб знову викачувати артерії. Основна артерія, що відходить від серця, називається аортою. Щоб кров не пішла назад, є клапани, які це контролюють. У серці є чотири набори клапанів.

Серце б’ється з різною швидкістю залежно від того, що робить організм. Якщо ви просто сидите, воно буде битись повільно. Якщо швидко біжите, серце битиметься швидше, щоб кисень потрапляв до м'язів.

Будова серця 8next.com

Групи крові

Існує чотири основні групи крові: перша (O), друга (A), третя (B) та четверта (AB). Кожна група крові дещо відрізняється і має різні антитіла та антигени. Важливо, щоб донори крові відповідали групам крові, бо людина може захворіти.

Тип крові також включає в себе резус-фактор (Rh). Якщо резус-фактор у людини позитивний – то антиген в крові присутній. Якщо негативний – антигену в крові немає.

Якщо у школі дали завдання, пов’язані з групами крові, шукайте вже розв’язані в розділі ГДЗ та відповіді з біології за 8 клас.