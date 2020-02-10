З 10 до 17 лютого вчителі, які успішно зареєструвалися на сертифікацію, зможуть пройти пробне онлайн-тестування в "Кабінеті учасника сертифікації".

Кожен зареєстрований матиме лише одну спробу. Упродовж 180 хвилин будуть доступні 100 завдань з вибором однієї правильної відповіді. Результати тестування з’являться відразу після завершення тесту, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на УЦОЯО.

Нагадаємо, що вже 29 лютого 2020 року відбудеться перший етап сертифікації – незалежне тестування фахових знань та умінь учителів початкової школи. Після цього педагогів очікує самооцінювання учасниками сертифікації власної педагогічної майстерності та вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації.

Нововведенням у сертифікації буде те, що до кожного нового етапу переходитимуть учасники, які вдало пройшли попередній.

Сертифікація вчителів в Україні: учасники можуть пройти "пробне ЗНО" Укрінформ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалось, чи заплатять вчителям за вимушені канікули.

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