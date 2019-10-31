Сертифікація вчителів: в Україні педагоги складали ЗНО

Учасники пілотної сертифікації педагогічних працівників 31 жовтня вперше складали незалежне тестування за технологією ЗНО.

Участь в ЗНО взяли понад 900 педагогічних працівників. Допуск учасників сертифікації до пунктів тестування здійснювавсяз 10:15 до 10:50. ЗНО розпочалося об 11:00, пише Український центр оцінювання якості освіти.

Тестування фахових знань і вмінь учителів початкових класів тривало 180 хв. Тест складався зі 100 завдань. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту незалежного тестування, – 100.

В аудиторії пункту тестування інструктори повинні були видати Картку учасника сертифікації. Відповідальний за пункту тестування мав зробити відмітку про проходження незалежного тестування в Картці.

ЗНО для вчителів Вчасно

Як повідомляв OBOZREVATEL, оприлюднено дати реєстрації на пробне ЗНО.

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