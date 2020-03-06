Вчителі початкових класів, які 29 лютого пройшли перший етап сертифікації у форматі ЗНО, поскаржилися на зміст завдань.

Як йдеться в матеріалі "Експрес", участь у тестуванні взяли 1552 педагоги. Дехто каже, що запитань щодо методики навчання, перевірки фахових навиків було мало, натомість чимало, на їхню думку, несподіваних.

Так, учителів запитували про те, як прогнозувати погоди за видами хмар, як визначити якість освітлення в класі, що відбувається з людиною в разі ураженні струмом. Також згадують й інші запитання тестів: чому птахи вміють літати, які наслідки від будівництва гідроелектростанції та як розчиняється селітра.

Чому птахи вміють літати? В Україні вчителі поскаржилися на завдання ЗНО Конкурент

"Чимало запитань було на знання предметів середньої школи, а не початкової. Найбільше вразило запитання з математики – обрахувати площу розгортки куба й внутрішній об’єм паралелепіпеда", – розповіла Олена Гузь, учителька початкових класів Новодачинської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Проте деякі педагоги зазначили, що вчитель повинен знати відповіді на такі питання, аби могти відповісти на всі дитячі "чому?"

"Завдання були доволі цікаві та зовсім не складні, стосувалися загальної ерудиції. Адже не тільки на уроках, але й під час перерви ми відповідаємо за життя та здоров’я дітей, ту ж саму гостроту зору", – пояснила Тамара Рогова, учителька з Чернігова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалося, що варто знати вчителям, аби отримати всі виплати.

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