У 2020 році реєстрація для проходження сертифікації вчителів початкових класів триватиме з 15 до 31 січня на сайті УЦОЯО. У ній зможуть взяти участь до 2000 педагогів.

Як йдеться у наказі Міністерства освіти, вчителі беруть участь у сертифікації виключно на добровільних засадах і можуть відмовитися на будь-якому її етапі, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

Сертифікація складатиметься з трьох етапів, а саме із незалежного тестування учасників сертифікації; самооцінювання учасниками сертифікації власної педагогічної майстерності; вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації.

Також визначено граничну кількість заяв, які можуть бути подані від кожної з областей. Так, найбільше заяв можуть подати вчителі з Дніпропетровської (140), Львівської (140) та Одеської (124) областей, а найменше – з Луганської (29), Сумської (49) і Чернігівської (49) областей.

Сертифікація вчителів у 2020 році: оприлюднено дати реєстрації Перший кабельний

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, з яких регіонів України було найбільше учасників сертифікації вчителів у 2019 році.

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