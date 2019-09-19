Сертифікація вчителів: стартував черговий етап оцінки педагогів

Державна служба якості освіти розпочала другу хвилю вивчення практичного досвіду педагогів, які беруть участь у пілотній сертифікації для вчителів початкової школи.

Як повідомила пресслужба Міністерства освіти та науки, друга хвиля оцінки освітян триватиме до 11 жовтня 2019 року.

Дослідженням досвіду вчителів на цьому етапі сертифікації займаються 426 експертів. З-поміж них 66 осіб – це тренери НУШ та супервізори, 164 – методисти обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти і районних методичних кабінетів, директори шкіл та їхні заступники, викладачі закладів вищої освіти, ще 196 – вчителі початкових класів.

Наступний етап сертифікації – незалежне тестування професійних компетентностей – проводитиме Український центр оцінювання якості освіти. Він відбудеться 31 жовтня 2019 року.

Нагадаємо, перша хвиля вивчення практичного досвіду відбулась з 8 квітня до 17 травня 2019 року – тоді процедуру пройшли 316 вчителів, що становить 37% від загальної кількості тих, які проходять сертифікацію.

Додаткову інформацію про сертифікацію можна отримати за посиланням.

Сертифікація вчителів Педагогічна преса

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