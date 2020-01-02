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Сертифікація вчителів: стало відомо, з яких регіонів України було найбільше учасників

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Найбільше вчителів початкових класів взяло участь у сертифікації з Львівської, Дніпропетровської та Одеської областей.

Відповідний звіт оприлюднив Український центр оцінювання якості освіти. Зазначається, що найменше учасників сертифікації було в Луганській, Кіровоградській та Херсонській областях, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути звіт, доскрольте до кінця сторінки).

Звіт

Звіт

УЦОЯО

Загалом на сертифікацію зареєструвалося 857 педагогів, що становить 85,7 % від установленої квоти. У повному обсязі використали квоту в Чернівецькій області (100 %), дещо нижчі показники у Хмельницькій (97,3 %) та Сумській (95,8 %) областях. Найменший відсоток зареєстрованих – у Миколаївській (72,4 %), Кіровоградській (62,9 %), Івано-Франківській (68,3 %) областях.

Звіт

Звіт

УЦОЯО

У звіті написано, що найбільше зареєструвалося на сертифікацію педагогів віком 41-50 років, а найменше – віком 51-65 років. 98,4% учасників – жінки. А 30% педагогів мали стаж 11-20 років.

Звіт

Звіт

УЦОЯО

Звіт

Звіт

УЦОЯО

Звіт

Звіт

УЦОЯО

Звіт

Звіт

УЦОЯО

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, як учасникам сертифікації отримати обіцяне підвищення зарплат.

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Автор
Оксана Воля
Тема
школа
Місце
Україна
Теги
освіта викладач школа
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