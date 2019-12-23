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Сертифікація вчителів: стало відомо, як педагогам отримати обіцяне підвищення зарплат

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Учителі початкових класів України, які успішно пройшли сертифікацію в 2019 році, повинні звернутися до адміністрацій шкіл і атестаційних комісій з заявами про встановлення доплати та присвоєння наступної кваліфікаційної категорії.

Про це йдеться в листі Міністерства освіти, що підписаний заступницею міністра освіти Любомирою Мандзій, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на Освіта.ua.

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Учителі мають отримати щомісячну доплату в розмірі 20 відсотків ставки заробітної плати протягом строку дії сертифіката. Також атестаційні комісії мають присвоїти педагогам наступну кваліфікаційну категорію або підтвердити наявну вищу категорію.

"До заяви доцільно додати роздруковане графічне зображення сертифіката або зазначити у тексті заяви його реквізити у Єдиній державній електронній базі з питань освіти", – повідомили у Міносвіти.

Сертифікація вчителів: стало відомо, як отримати підвищення зарплат

Сертифікація вчителів: стало відомо, як отримати підвищення зарплат

Конкурент

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українка розповіла про жахливі реалії сертифікації вчителів.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
школа
Місце
Україна
Теги
школа директор школи викладач Міністерство освіти України
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