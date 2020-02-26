Сергій Притула назвав топ-6 цікавих книг для школярів

Відомий український телеведучий Сергій Притула назвав шість книг, які з захопленням прочитав його син і які будуть цікаві школяру у віці 10-13 років.

"Не забувайте, що ви є найбільшим прикладом для наслідування для своїх дітей. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина читала книги, зробіть все, щоб вона бачила вас з книгою. Підбирайте дітям літературу, зважаючи на їх захоплення. І обговорюйте з ними прочитане", – написав шоумен на своїй сторінці у Facebook.

1. Вальтер Скотт "Квентін Дорвард"

У книзі розповідається про інтриги та хитросплетіння при дворі Людовіка XI, підступні плани Карла Бургундського та інших де ла Марків, відчайдушну боротьбу Квентіна за своє щастя на ймення Ізабелла. Роман пригодницький, сцени сутичок присутні, тож хлопцям мало б бути до вподоби.

Вальтер Скотт "Квентін Дорвард" ВсіКниги

2. Володимир Короленко "Сліпий музикант"

Книга нещодавно ввійшла в шкільну програму.

"Книжка цікава і головне, що там, як мені здається, тільки правда про життя сліпих! Хлопчик з мамою сидів на пагорбі і слухав різні звуки. Їх було так багато, різних, що він не впорався з тим всім і втратив свідомість. Ми ж можемо бачити все, а сліпі орієнтуються по звуках. Він по кроках міг розрізнити, де йде його мама, а де дядько. Їм дуже важко. От ти б зміг хлопчику пояснити, що таке "червоний дзвін"?", – поділився враженнями від книги син Притули.

Володимир Короленко "Сліпий музикант" epicentrk.ua

3. Іван Котляревський "Енеїда"

"Для мене це один з найвеличніших українських літературних творів, який, окрім краси стилю та змісту, несе в собі ще й генетичний код українського гумору. Читати всім дітям, незалежно від статі! В обов’язковому порядку", – розповів телеведучий.

Іван Котляревський "Енеїда" LB.ua

4. Уляна Скицька "#Наші на карті світу"

Окрім відомих українців, у книзі багато інформації про таких величних діячів, як Богдан Гаврилишин, Серж Лифар, легендарних хокеїстів Вейна Грецкі і Террі Савчука.

Уляна Скицька "#Наші на карті світу" Видавництво Старого Лева

5. Джоан Роулінг "Гаррі Поттер і келих вогню"

"Тут, власне, взагалі без коментів. Просто вчергове знімаю капелюха перед Іваном Антоновичем Малковичем за те, як "смачно" "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" вміє зробити книгу", – поділився Притула.

Джоан Роулінг "Гаррі Поттер і келих вогню" 4read.org

6. Наталія Щерба "Часодії"

"Загалом у серії є 6 книг. Дмитрик "лупанув" їх за 8 чи 9 днів. Він "ковтав" їх наче спраглий воду, брав з собою до школи і читав на перервах. На моє запитання, мовляв, чого ти, сину, так залип на ці книги, Дмитрик відповів: "Це по крутості, як Гаррі Поттер", – зазначив телеведучий.

Наталія Щерба "Часодії" Yakaboo

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Притула обурився через питання про російські казки в шкільному підручнику із зарубіжної літератури, за яким навчають його сина.

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