Сексуальна освіта для школярів: про що варто говорити з дитиною в різному віці

Більшість українських вчителів швидше відмовляться, ніж погодяться розповідати школярам про сексуальну освіту. Проте її брак може призвести до багатьох негативних наслідків.

Як розповіла секс-педагог Юлія Ярмоленко, слід у міру дорослішання дітей розширювати та поглиблювати інформацію про статеве виховання.

Дітям від 6 до 8 років варто розповідати про основні соціальні норми: недоторканність приватного життя і повагу до інших. Вони повинні знати правила спілкування з незнайомцями та наслідки обміну інтимними фото.

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Діти від 9 до 12 мають володіти інформацією про контрацепцію, вагітність та інфекції, що передаються статевим шляхом. Знати про зміни в тілі під час пубертату, про важливість гігієни й догляду за собою в цей період.

А підліткам від 13 до 18 – потрібно знати все про менструації й полюції та вивчити правила безпечного сексу: як алкоголь і наркотики впливають на адекватність прийняття рішень.

Слід також знати, що таке концепція згоди й в чому вона виражається. Розрізняти маніпуляцію, тиск і насильство, вміти вести переговори та володіти методами припинення відносин.

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