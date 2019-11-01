Секс по телефону замість лінії довіри: з учнями школи стався конфуз

У середній школі міста Ланкастер (штат Пенсільванія, США) адміністрація навчального закладу додали на посвідчення учнів номер сексу по телефону замість лінії довіри.

Глава шкільного округу Ланкастера Мішель Боуерс пояснила, що під час друку переплутали місцями дві цифри в номері. Зображення посвідчення розмістили в соцмережах, пише CBS Los Angeles (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Зазначається, що номер телефону служби довіри мав слугувати для запобігання самогубствам.

Новини У США вчителька звинуватила школяра в домаганнях

"Це помилка. Номер, вказаний на картці, – це насправді чат для дорослих", – написала Бауерс в листі, в якому вибачилася за "неправильний номер телефону".

Адміністрація школи попросила всіх учнів здати старі посвідчення з непристойним номером. Школярам надрукують нові.

Посвідчення школярів Facebook Janene Lavelle

Як повідомляв OBOZREVATEL, престижний виш у США потрапив у гучний скандал через стриптизерок.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!