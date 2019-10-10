Секрети успішного навчання

Пройшов місяць навчання і залишається все менше часу на те, щоб взяти максимум від шкільних та студентських днів.

Сьогодні ми поговоримо про важливі моменти, які допоможуть зробити навчання продуктивнішим і цікавішим.

Astar.tv написав 12 секретів, які допоможуть будь-якому студенту та школяру влитися в колектив, побудувати хороші відносини з викладачами і навчитися бути успішним у навчанні.

1. Бери участь в активному житті школи

Записуйся на гуртки, спортивні секції, факультативи, допомагай з організацією заходів та іншого! Це допоможе знайти друзів і познайомитися зі своєю школою ближче. Отримані навички обов'язково тобі знадобляться.

2. Будь собою

Не намагайся здаватися кращим або гіршим. Будь собою! Приходячи в новий колектив це здається складним, але точно дуже важливим. Не слід намагатися спеціально комусь сподобатися.

3. Все записуй

Обов'язково купи собі гарний блокнот і пиши там все: починаючи від розкладу і закінчуючи своїми планами на день. Це буде дуже корисним, так як заощадить твій час і допоможе згадати, який урок наступний.

4. Стеж за своїми домашніми завданнями

Записуй в свій щоденник, що задає викладач і обов'язково питай, якщо чогось не розумієш. Роби це своєчасно і твоя навчання стане набагато простіше.

5. Організуй себе

Обов'язково збирай свій рюкзак ввечері і перевір, чи все ти взяв з собою. Якщо ти постійно будеш щось забувати, це може викликати неприємності і упереджене ставлення вчителя до тебе.

6. Роби все вчасно

Намагайся не залишати завдання на останній момент. Зроби його, коли буде вільний час. Так набагато простіше, адже під кінець семестру не буде численних хвостів.

7. Вчителі твої друзі

Не бійся своїх вчителів. Став їм всі можливі питання по темі, цікався і проси допомоги, коли щось незрозуміло. Їх робота вчити і допомагати тобі.

8. Приймай у всьому участь!

Обов'язково цікався тим, що відбувається в твоїй школі. Подібний досвід покращує твій рейтинг на навчанні.

9. Не обмежуй себе

Будь це компанія друзів або певний предмет - не втрачай можливість дізнатися щось нове. Це зробить тебе цікавим співрозмовником і різнобічною людиною.

10. Шукай підтримку

Шукай оточення, яке буде допомагати тобі розвиватися і підтримувати твої ініціативу, адже це буде тебе мотивувати.

11. Не бійся багато працювати

Отримуй задоволення від того, що робиш і кожного дня ввечері записуй для собі нову інформацію, яку ти дізнався.

12. Музика - це універсальна мова

Знаходь для себе нову музику і дізнавайся, що слухають інші. Зараз музику слухають майже всі і це робить її універсальною темою для розмови.

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