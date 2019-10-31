Щодня ризикує життям: тернопільська школярка зворушила своєю історією

Восьмикласниця Валентина Курчаба з села Зелена Тернопільської області зворушила історією, як вона кожного дня змушена ходити на уроки через аварійний міст.

13-річна дівчинка – єдина школярка в населеному пункті. Аби потрапити у школу села Шидлівці Хмельницької області, їй потрібно перейти підвісний місток через річку Збруч і здолати два кілометри, пише Експрес.

"Минулого року у нас ще був хлопець-дев’ятикласник. Валя разом з ним ходила до школи в сусіднє село Коцюбинчики. Він закінчив навчання, і Валя перевелася у школу села Шидлівці", – розповів голова Коцюбинчицької сільської ради Андрій Слободян.

Кілька тижнів тому під час негоди сильний вітер звалив вербу на підвісну кладку. Після цього конструкція перехилилася. У сільській раді повідомили, що до зими міст планують полагодити.

“Люди йдуть до Шидлівців до магазину та аптеки, молоко здають у приймальний пункт. Це їхній зв’язок із цивілізацією. Рейсовий автобус туди не їздить. Але якщо хоче їхати більш ніж п’ятеро селян, водій маршрутки заїздить за ними”, – додав Слободян.

Так доводиться восьмикласниці йти до школи Експрес

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