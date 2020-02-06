Щоб не забути букви: закарпатська вчителька вигадала челендж для першокласників

Вчителька школи №9 міста Ужгород Ольга Мельник організувала челендж для першокласників, який полягає в тому, що діти читають уривок з книги вголос і записують це на відео.

Учнів відправили на вимушені канікули через різку захворюваність на грип і ГРВІ. Щоб діти мали чим зайнятися і не втрачали навички читання, вчителька і вигадала челендж, йдеться в сюжеті "UA: Закарпаття" (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Ідея сподобалася і батькам, і школярам.

"Мені дзвонили батьки і говорили: "Ольга Валеріївна, що ви зробили? Таке класне придумали." Дівчатка і готувалися, фарбували губи, одягали намисто. Хлопці придумували костюми, тобто, цілі інсценізації. Ця мотиватиція спрацювала", – розповіла Мельник.

Учень читає уривок з книги про піратів у відповідному костюмі

За її словами, учень читає текст, завантажує відео у чат у Viber і передає естафету однокласнику. Челендж триватиме, поки всі 30 учнів візьмуть участь.

"Ми вивчили вже всі букви і читаємо. У нас карантин два тижні. Звичайно, домашніх завдань немає, але ми продовжуємо займатись і на канікулах, щоб не забути букви, щоб не забути навичку читання", – додала вчителька.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчителька з США видала книгу смішних фраз дітей.

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