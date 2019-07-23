Щоб не налякати однокласника: у США школярі провели тихий випускний

Випускники старшої школи у Нью-Йорку (США) домовилися провести тихий випускний, аби не налякати свого однокласника Джека Хіггінса, який має розлад аутистичного спектру.

Хлопець дуже чутливий до гучних звуків. Джек Хіггінс йшов до сцени отримувати диплом, затуляючи вуха. Про це повідомляє Центр інформації про права дитини з посиланням на Інсайдер (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Замість того, аби гучно аплодувати, присутні в залі почали плескати абсолютно беззвучно. Так вони хотіли зробити свято максимально комфортним для однокласника", – йдеться в повідомленні.

Батьки Джека за кілька місяців до випускного звернулись до директора школи. Вони хотіли, щоб їхній син забрав диплом разом з усіма, тому шукали різні варіанти вирішення ситуації. Директор має дочку з синдромом Дауна, тож батьки випускника сподівались на його розуміння. І той передав прохання всім учням.

"Ми були неймовірно зворушені. Я і моя дружина плакали, покидаючи церемонію", – прокоментував батько Джека.

Джек Хіггінс йде до сцени отримувати диплом Центр інформації про права людини

Як повідомляв OBOZREVATEL, філіппінець прийшов на випускний з картонною фігурою мами.

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