Щоб не гнили яблука: Олена Зеленська розкрила плани щодо харчування у школах

Перша леді Олена Зеленська розповіла, що планує у рамках реформи шкільного харчування зробити класифікацію навчальних закладів, яким держава допомагатиме по-різному.

Про це розповіла дружина президента в інтерв'ю ТСН.Тиждень. За її словами, рішення зосередити свою діяльність на реформуванні харчування ухвалене через низьку якість приготованої їжі у школах та вкрай жахливим обслуговуванням, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Є школи, в яких зовсім нічого немає. Тобто там буде більше фінансування. У деяких країнах дітям дають склянку молока і вони примусово його випивають. А якщо у нас буде програма яблуко для дитини? У нас яблука просто гниють у Західній Україні. Їх дуже багато", – зауважила Зеленська.

Українські школярі також підтримали ідею першої леді щодо зменшення кількості вуглеводів у раціоні харчування. Вони ще й запропонували виховувати кулінарні звички у дорослих, бо самі вже свідомо ставляться до того, що їдять.

Зеленська розкрила плани щодо харчування у школах

"Діти все розуміють, хочуть змін. А дорослі, на жаль, мені здається, не розуміють, чому котлети з кашею – це для щоденного вжитку погано. У понеділок добре. А у вівторок – давайте ще й салатик додамо", – зазначила перша леді.

Крім реформи шкільного харчування, яку разом із командою готували пів року, Зеленська має чимало інших планів: це і здоров'я дітей, і культурна дипломатія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олена Зеленська дізналася страшні речі про шкільне харчування.

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