Що вчать школярі в різних країнах світу: топ-6 найбільш незвичайних предметів

В кожній країні світу існує своя система освіти і не обмежується стандартним переліком предметів.

Як правило, багато предметів у закордонних школах спрямовані на краще розуміння дитиною себе та навколишнього середовища, емоційної усвідомленості, урбаністики, правилам поведінки в лісі і на дорозі, садівництва, пише Всеосвіта.

Уроки суперечок

В Ізраїлі і Нідерландах на суперечку виділяється кілька академічних годин, під час яких учнів навчають дискутувати, обговорюють пластику тіла, міміку, аналізують внутрішні відчуття і проводять візуалізацію слів під час полеміки.

Поширеним є дещо інший формат таких уроків: учитель довільно ділить клас на дві частини, окреслює проблему. Одна команда (сторона) відстоює одну позицію, а інша – протилежну.

Уроки милування природою

В Японії спостереження за природою вважається найважливішим духовним ритуалом. Вчителі влаштовують екскурсії, під час яких не тільки описують всі рослини, які зустрічаються їм на шляху, а й пояснюють правила дбайливого ставлення до природи, вчать захоплюватися навколишнім світом.

Діти на природі ВЛАСНО.info

Кінець такого курсу передбачає іспит, на якому учні демонструють свої знання та вміння. Уроки на відкритому повітрі також допомагають знімати стрес у школярів великих міст.

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Уроки здорового способу життя

У початковій школі деяких німецьких міст існує освітня програма, спрямована на попередження насильства, залежності та пропагування здорового способу життя.

Особливість таких уроків у тому, що педагог не просто ділиться фактами, а розповідає, як поводити себе, якщо хтось пропонує спробувати наркотики, які існують способи відмови, куди і як потрібно повідомляти про насильство.

Діти на природі ВЛАСНО.info

Уроки дослідження

Багато американських шкіл включають в програму уроки, спрямовані на всебічне вивчення тієї чи іншої ситуації. Наприклад, учитель їде з учнями в певний район міста, щоб відвідати фермерське господарство, ринок, ресторан і сміттєпереробний завод. Після повернення учні повинні захистити кілька проєктів про те, звідки беруться продукти, скільки вони коштують, як їх готують, як утилізуються відходи і т.д.

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Заняття допомагають дітям будь-якого віку краще розуміти, як відбуваються ті чи інші процеси, а для деяких учнів подібні дослідження переростають у хобі і впливають на подальший вибір професії.

Уроки медитації

Уроки усвідомленості є в Австралії, США, Великобританії. Діти молодшого віку медитують всього кілька хвилин – для них це спосіб заспокоїтися. Підліткам це допомагає вирішувати конфлікти і суперечки, що виникають в колективі: між учителями і учнями. Такі заняття допомагають відкрито говорити про свої емоції, концентруватися на проблемах, вирішувати їх спокійно і вдумливо.

Уроки емоційного виховання

У деяких іспанських школах такі уроки навчають учнів формувати свою думку з різних питань і приймати протилежну точку зору.

У кімнаті збираються учні різних класів, сідають на підлогу або пледи і обговорюють почуття один одного. Подібні заняття важливі, оскільки розвинений емоційний інтелект допомагає стати успішною людиною в житті і досягати високих результатів в будь-якій справі.

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