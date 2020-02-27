Що українці думають про російську мову в школах: з'явилися дані опитування

Майже третина українців виступили за забезпечення російськомовним громадянам України права отримувати шкільну освіту російською мовою по всій території країни.

Про це свідчать результати соціального опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 21-25 лютого 2020 року.

Так, 40% опитаних не проти, щоб викладалось російською мовою в школах на територіях України, де цього бажає більшість населення. Опитування також показало, що 24% респондентів вважають, що держава не повинна забезпечувати такого права.

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Разом із тим 37% опитаних підтримали те, що держава повинна забезпечити право спілкування з чиновниками російською мовою по всій території України. А 31% респондентів виступили за те, щоб відповідне право забезпечували тільки там, де більшість населення цього бажає. Майже третина (28%) не підтримали цю ідею.

Опитування проводилося методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів, у ході якого проведено 1500 інтерв'ю.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше більшість українців визнали, що на сході України йде війна з Росією і висловилися за повернення окупованих територій на колишніх умовах без "особливого статусу".

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