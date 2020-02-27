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Що українці думають про російську мову в школах: з'явилися дані опитування

3.1т
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Майже третина українців виступили за забезпечення російськомовним громадянам України права отримувати шкільну освіту російською мовою по всій території країни.

Про це свідчать результати соціального опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 21-25 лютого 2020 року.

Так, 40% опитаних не проти, щоб викладалось російською мовою в школах на територіях України, де цього бажає більшість населення. Опитування також показало, що 24% респондентів вважають, що держава не повинна забезпечувати такого права.

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Разом із тим 37% опитаних підтримали те, що держава повинна забезпечити право спілкування з чиновниками російською мовою по всій території України. А 31% респондентів виступили за те, щоб відповідне право забезпечували тільки там, де більшість населення цього бажає. Майже третина (28%) не підтримали цю ідею.

Опитування проводилося методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів, у ході якого проведено 1500 інтерв'ю.

Що українці думають про російську мову в школах: з'явилися дані опитування

Що українці думають про російську мову в школах: з'явилися дані опитування

Zaxid.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше більшість українців визнали, що на сході України йде війна з Росією і висловилися за повернення окупованих територій на колишніх умовах без "особливого статусу".

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
школа
Місце
Україна
Теги
новини опрос російська мова школа
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-этот предмет изучать обязательно !!!
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Украинцы, вы боитесь. Всего. Себя, СБУ, «правосеков», «айдаровцев», соседей. Вы боитесь красного знамени, георгиевской ленты. Вы боитесь памятников. Вы боитесь нашей общей истории, для этого отменили Дед мороза,9 Мая и придумали себе голодомор ,хотя в России и Казахстане погибло в те года в 6 раз больше людей ,чем на Украине. Вы даже уже боитесь русского языка. Вы уже боитесь быть человеком.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да что тут говорить то?в РФ есть украинские школы садики и вузы?нет ну вот когда будут тогда и у нас будут!!!!у нас Украина а не роция!!!и государство не обязано тратить деньги налогоплательщиков на не родной язык!а кто хочет учиться на русском пожалуйста пусть идут в приватные школы и нанимают рерпетиторов!!!!государственный язык украинский значить образование в гос учреждении должно быть на украинском!!!где это видано что в англи есть государственные русские школы?или в США или в Германии????нет ну так с чего это должно быть у нас?я бы ещё и заставил при получении паспорта сдавать экзамен по украинскому языку!!!и что бы не зная украинского нельзя было устроиться на любую гос службу!!!
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