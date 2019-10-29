"Що таке язикі?" В українській школі яскраво виступили проти русифікації

В одній з українських шкіл директор пішла на принцип і попросила гостю, яка прийшла до дітей, спілкуватися з ними державною мовою. До того ж в процесі спілкування виявилося, що учні є абсолютно україномовними і не розуміють російської.

Про цю історію розповіла на своїй сторінці у Facebook дитяча письменниця, борчиня за українську мову Лариса Ніцой. За її словами, інцидент трапився під час візиту до дітей художника без рук, якого супроводжувала жінка, котра представляє його роботи.

Українська мова у школах "Акцент"

"Оскільки російська мова фонить в Україні з кожної щілини, тому не знати російську в Україні – це розкіш. Не мріяла, що доживу до цієї розкоші. Школа. На зустріч з дітьми прийшов художник. Незвичайний інклюзивний художник, майже без рук. Такий собі мотиватор для тих, хто руки має, щоб не опускали їх. Художник має супровід. Супровід розмовляє російською і почала свою розповідь про художника російською", – пише Ніцой.

Вона уточнила, що згадана школа є українською, і похвалила за це її директора, яка чемно попросила гостю перейти на державну мову, розмовляючи з дітьми. Після цього між педагогом і супутницею художника зав'язався такий діалог.

– Справа в тому, що я з Херсона. У нас в місті всі розмовляють російською. Навіть села навколо – всі розмовляють російською. Я знаю українську, але у мене немає практики спілкування. Я знаю інші мови. Можу ними вільно спілкуватися.

– Нічого, нічого, ми вам допоможемо. Разом пошукаємо слова.

"І відбувається диво. Гостя переходить на гарну українську. До розмови прислухаються діти. Перщокласничок до першокласнички шепоче: "А що таке язикі?". Першокласничка, не довго думаючи, повертає до нього свою голівку, висовує язик, тицяє в нього пальцем і каже: "Е-е-е-е!" – завершила кумедну історію Ніцой.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в школах Кропивницького спалахнув мовний скандал. Батьки обурені тим, що їх дітей змушують вивчати російську мову, при цьому на уроках української в класах по 30 і навіть 40 учнів.

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