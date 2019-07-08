Що робити з електронним кабінетом, як порахувати середній бал? Інструкція для вступника

В Україні активно триває вступна кампанія-2019. Проте не всі вступники можуть розібратись, що таке електронний кабінет та як вирахувати середній бал атестата. Тому для таких випадків оприлюднена інструкція для абітурієнта.

Як пише ВВС News Україна, подача заяв до вишів онлайн – економить час і гроші вступників та нерви приймальної комісії.

Щоб подати заяву до вищого закладу освіти, абітурієнту потрібно зареєструвати електронний кабінет. Далі вступник повинен завантажити туди свої документи з оцінками, а вже 10 липня він зможе подавати заяви до вишів.

Слід уважно читати умови прийому у вищий навчальний заклад. Адже у випадках, коли потрібно проходити співбесіди і конкурси, заяви подаються все ще у паперовій формі.

Вступна кампанія ternopoliany.te.ua

Створити особистий кабінет для вступу потрібно на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Щоб зареєструватись, потрібно перейти за посиланням.

Для активації доступу до кабінету абітурієнта має надійти лист на електронну адресу, яку вводиться у відведеному для цього полі. Також для реєстрації потрібно вигадати пароль.

Далі треба ввести дані сертифікату ЗНО: номер (7 цифр), пін (4 цифри), рік отримання сертифікату. Також потрібно написати дані атестату про повну середню освіту: серію (2 літери), номер (8 цифр) і середній бал атестату.

Середній бал додатка свідоцтва/атестата потрібно вирахувати самостійно. Для цього додаються оцінки з усіх предметів і діляться на їхню кількість. Для розрахунку можна скористатись спеціальним калькулятором, після чого результат перевести у 200-бальну шкалу.

В електронному кабінеті вступника потрібно заповнити поля про особисті дані та завантажити сканкопії документів, які дозволять подавати електронні заяви до вишів.

Також треба ввести контактні телефони, завантажити додаток до свідоцтва/атестата про повну загальну середню освіту, фото вступника – файли у форматі jpg (jpeg, png), максимальний розмір файлу – 1 Мб.

До 18.00 16 липня заяви до вишів подають ті, хто вступає на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів, а до 18.00 22 липня – тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

Вступна кампанія Приймальна комісія МНАУ

Абітурієнти зможуть подавати на бюджет тільки сім заяв на чотири спеціальності. Також вступники обирають пріоритетність від 1 до 7. Детальну покрокову інструкцію про подання заяви зробили у МОН.

Далі в кожному навчальному закладі формується рейтинговий список за кожною окремою спеціальністю. Бал розраховується за спеціальною формулою. Кінцевий рейтинговий список мають опублікувати на сайті Вступ.ОСВІТА.UA до 18:00 26 липня 2019 року.

Зазначається, що на бюджеті можна навчатись тільки в одному закладі вищої освіти. Рекомендовані до зарахування вступники повинні до 18:00 31 липня подати оригінали документів до вишу.

Вступна кампанія УНІАН

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вищих закладах освіти України популярними професіями, якщо порівнювати з минулим роком, залишаються гуманітарні. Найменше абітурієнти цікавляться фізикою і хімією.

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