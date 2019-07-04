Що робити вчителю під час відпустки? Кумедні поради

Влітку вчителі отримують довгоочікувану відпустку. Відпочинок потрібно провести якнайкраще, щоб у вересні з новими силами розпочати роботу в школі.

Освітній проект "На Урок" написав для педагогів кумедні поради, які допоможуть зробити літо незабутнім.

Перша – спати досхочу. Улітку не потрібно заводити будильник на ранню годину. Можна спати і не бачити уві сні ані учнів, ані колег, ані директора. А потім нікуди не бігти, поспіхом снідаючи та збираючи все необхідне для роботи.

Наступна порада – не дивитися на календар. До самого вересня основне завдання вчителя – відпочивати. Тому головна умова для вчителя влітку – забути про все та просто розслабитися.

Важливо також знайти час для себе. Можна здійснити мрії, до яких ніколи не доходили руки: навчитися танцювати сальсу, підтягнути англійську, зайнятися спортом, приготувати нову незвичайну страву чи доплести нарешті шарф, який мав бути готовий ще минулого жовтня.

Не варто забувати про заряд позитивними емоціями. Більше часу варто проводити на природі. Підійде будь-що: море, річка, озеро, ліс чи просто найближчий парк. Адже впродовж навчального року вибратися на прогулянку буде не так уже й просто.

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П'ята порада – читати гарну літературу. Не методички, педагогічні монографії чи збірки порад від досвідчених учителів, а саме цікаві книги, які потім можна обговорити з друзями.

Потрібно літом і забути, як тримати ручку, забути звичку нести все, що може згодитися у школі, з дому. Все одно в найближчі тижні це не знадобиться.

А на завершення – підбити робочі підсумки року.

"Зберіть усі документи, презентації, посилання та фото в одну теку, розсортувавши матеріал за темами та напрямами. У такий спосіб ви зможете ще раз пересвідчитись у тому, скільки зробили, поділитися досвідом із колегами та підготуватися до будь-якого уроку в новому навчальному році", – йдеться в повідомленні.

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