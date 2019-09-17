Що потрібно знати батькам про індивідуальне навчання: у Мінсовіти дали відповідь

Індивідуальне навчання – одна з форм, за якою можна отримувати загальну середню освіту. А з вересня 2019 року українські школярі мають право навчатись вдома без поважних причин.

Міністерство освіти відповіло на найпоширеніші запитання батьків про те, як саме організувати таке навчання для дитини, які воно дає можливості та на що мають право батьки та діти.

1. Екстернат і освіта вдома – це індивідуальна форма?

Так, але не лише вони. Наразі учням доступні три форми, за якими можна організувати індивідуальне навчання у школі: екстернатна, сімейна (вона ж – домашня) та педагогічний патронаж.

Екстернатна форма – це коли учень самостійно засвоює весь матеріал, після чого у школі оцінюють його знання.

Сімейна (домашня) форма передбачає, що весь освітній процес для учня самостійно організовують його батьки.

Педагогічний патронаж – форма, у випадку якої освітній процес і засвоєння знань забезпечує педагогічний працівник.

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2. Інклюзивна освіта – теж форма індивідуальної?

Ні, поняття інклюзивної освіти – набагато ширше. Навчання для осіб з особливими освітніми потребами організовується за денною або вечірньою формами здобуття освіти. Якщо ж стан здоров’я вимагає цього, учень або його батьки можуть обрати дистанційне навчання або одну з форм індивідуального.

3. Як дізнатись, чи надає школа індивідуальну освіту?

Форми освіти, які забезпечує заклад, обов’язково мають бути вказані на його веб-сайті. Якщо у закладу немає власної Інтернет-сторінки, таку інформацію слід шукати на веб-сайтах засновників закладу.

4. Як почати навчання за індивідуальною формою?

Будь-яка форма освіти, у тому числі й індивідуальна, потребує, щоб учня зарахували до закладу – для цього потрібно подати необхідні документи.

Основний документ для зарахування або переведення на індивідуальну форму навчання – це заява одного з батьків дитини або самого учня, якщо він є повнолітнім. До заяви додаються документ, що посвідчує особу учня, медична довідка N 086-1/о та документ про освіту, якщо він є.

5. На індивідуальну форму можна потрапити лише на початку навчального року?

Так, окрім окремих випадків. Зарахування на індивідуальну форму освіти зазвичай проводиться до початку навчального року.

6. Чи можуть перевести з індивідуальної форми на інституційну?

Так, якщо індивідуальна форма не приносить результату. Рішення про це можуть прийняти батьки і педагогічна рада закладу.

Індивіуальна форма навчання Освіта Нова

7. Чи можна поєднувати різні форми навчання?

Так, законом це передбачено. Таке поєднання має бути реалізовано через індивідуальний навчальний план, який формують для учня у закладі освіти.

8. Що таке індивідуальний навчальний план? Він обов’язковий?

Так, вчасно розроблений і затверджений індивідуальний навчальний план є обов’язковим для навчання за індивідуальною формою освіти.

Він розробляється на основі навчального плану – складової освітньої програми, яку використовує заклад. Зазвичай це освітня програма, із якою працює школа. Але учень або його батьки можуть обирати й іншу освітню програму. Основна вимога – програма має забезпечувати виконання стандарту освіти.

9. Як скласти індивідуальний навчальний план?

Індивідуальний навчальний план доцільно складати на кожен навчальний рік. Його розробляють педагогічні працівники, які працюватимуть із учнем – педагоги початкової школи або вчителі окремих предметів. Робота над планом відбувається спільно із самим здобувачем освіти. Батьки учня можуть брати участь у його розробці, а також погоджувати його. Фінально план затверджує керівник закладу освіти.

10. Які права має учень на індивідуальній формі?

Такі ж, як і учень, який вчиться за інституційною формою. Учень на індивідуальній формі має можливість використовувати всю інфраструктуру закладу – навчальну, спортивну, наукову тощо. Учень має можливість оформити учнівський квиток і користуватись необхідними підручниками, у тому числі й електронними.

11. Як оцінюють учня на індивідуальній формі?

Оцінювання результатів навчання і атестація за всіма формами індивідуальної освіти відбувається у школі.

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Форму, зміст і спосіб поточного та підсумкового оцінювання обирає заклад освіти. Форми та засоби оцінювання можуть бути описані в індивідуальному навчальному плані учня. У такому випадку педагогічні працівники мають дотримуватись зазначених форм.

12. Для кого існують окремо прописані норми стосовно індивідуального навчання?

Учні з неконтрольованих територій можуть подавати заяви про зарахування на екстернат протягом всього календарного року.

Якщо у шкільному класі села або селища навчається менше 5 осіб, для них може бути організовано педагогічний патронаж. Однак це не виключає можливості використовувати й інші форми індивідуальної освіти.

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Засудженим, особам під вартою або під домашнім арештом законодавство також забезпечує індивідуальну форму освіти.

13. Чи потрібно платити за індивідуальну освіту?

Ні, додаткової оплати такої освіти з боку батьків учня не передбачено. Однак це не стосується випадків, коли оплату за освітні та інші послуги вказано у відповідних договорах.

14. Індивідуальне навчання – це коли немає однокласників?

Учень, який навчається за індивідуальною формою, більшість навчального часу проводить самостійно. Але індивідуальна форма не обмежує у спілкуванні з іншими учнями – ані в неформальному, ані на території школи.

15. Чи можуть учні на індивідуальній формі брати участь в олімпіадах?

Так, учні, що навчаються на індивідуальній формі, можуть на загальних підставах брати участь в олімпіадах, турнірах, конкурсах та інших змаганнях. Їх також можуть нагороджувати похвальними листами та грамотами, золотою та срібною медалями.

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