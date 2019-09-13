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Що подарувати на День вчителя: топ-10 оригінальних ідей

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У 2019 році День вчителя в Україні відзначатимуть 7 жовтня. Деякі учні вже замислюються над тим, як вони будуть вітати педагогів, які вклали в їхнє виховання та освіту частинку себе.

Зазвичай школярі на свято влаштовують концерт: з віршами, танцями, піснями та сюрпризами. А для тих, хто планує оригінально привітати вчителя, радіо МАКСИМУМ підготував декілька ідей.

Пропонуємо розглянути декілька порад стосовно вибору подарунку, який буде доречним для вчителя на свято:

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  • Стандартний набір. Можна подарувати букет квітів, коробку цукерок і вітальну листівку. Квіти можуть бути не прості, а рослини у вазонах або букет з фруктів чи солодощів.

  • Розумні гаджети. До прикладу, лазерна указка.

  • Прикраси. У народному стилі, вчителька буде носити їх до вишиванки.

  • Сумка чи портфель. Проте варто бути на 100% впевненими у виборі та вподобаннях вчителя.

  • Предмети інтер'єру. Це може бути й для дому, і для класу: картини, вази, годинники, статуетки тощо.

  • Цікава книга або спеціалізована література. Оксфордський словник для вчителів англійської мови, до прикладу.

  • Посуд або дрібна техніка. Електричний чайник або тостер може стати у пригоді на перерві між уроками.

  • Символічний подарунок. Підберіть оригінальні ідеї для вчителя за його спеціалізацією. З географом можна вирушити у подорож або на екскурсію, з мовником можна піти в театр.

  • Подарунок на згадку. Асоціюватися з певним класом буде альбом зі спільними фотографіями або відеопривітання від випускників.

Подарунок на День вчителя

Подарунок на День вчителя

Новини України | Rivnist.In.UA

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, що буде з вчителями, які не складуть ЗНО.

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Тема
Освіта в Україні
Місце
Україна
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Dell Alex
Dell Alex
Повестку в НАБУ.
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