Під час карантину з'явилося ще більше часу на перегляд фільмів і серіалів, але й не слід забувати про книги, за допомогою яких можна збільшити словниковий запас або тренувати пам'ять.

Тому hromadske зібрало рекомендації від відомих українських письменників, що варто прочитати українцям. Як показало опитування, проведене в листопаді 2019 року, 74% жителів України люблять читати в паперовому форматі, а 21% – надають перевагу електронним книжкам. Проте і в час карантину читати паперові книги не проблема, адже їх можна замовити в інтернет-магазинах.

Що почитати під час карантину: поради від українських письменників osvitanova.com.ua

Софія Андрухович

Луї-Фердінан Селін, "Смерть у кредит" – роман блискучого і неоднозначного француза, який я читаю якраз зараз і тому не могла не порадити. Події "Смерті в кредит" передують подіям, описаним в іншому відомому романі Селіна, одному з найбільш страшних і правдивих романів про війну – "Подорож на край ночі".

Проза Селіна брутальна, безжальна, сповнена гротеску. Зараз вона принесе розраду не кожному читачеві. Але тим, хто схильний до важкого гумору в будь-яких складних ситуаціях, хто вміє розгледіти і відчути людяність і співчуття серед бруду й безпросвітності, Селін стане дуже особливим співрозмовником.

Юрій Косач, "Володарка Понтиди" – роман одного з найцікавіших українських письменників, небожа Лесі Українки (цінного, однак, не цим, а своїм багатим талантом). Це те, що може стати в пригоді, коли хочеться зануритися в паралельний світ, віддалений від реальності і все ж близький.

Катерина Бабкіна, "Мій дідусь танцював краще за всіх" – філігранна, лаконічна, майстерна проза, яка пронизує, зворушує і вражає. Історії наших сучасників, які до болю нагадують знайомих нам людей, сусідів, перехожих, однокласників, нас самих, приреченість і неспроможність вирватися зі сценаріїв попередніх поколінь, перегуки давньої і теперішньої воєн. Але найважливіше: любов, яка незбагненним чином залишається у всьому і з усіма.

Катерина Бабкіна "Мій дідусь танцював краще за всіх" komorabooks.com

Андрій Курков

Євген Положій, "Мері та її аеропорт" – це один з його перших романів. Положія треба читати, щоби додати собі в настрій трохи сентиментального романтизму.

Філіп Сендс у своїй книжці "Східно-Західна вулиця" відкриває для нас історію виникнення термінів "геноцид" та "злочин проти людства". Мало хто знає, що ці терміни пов'язані не тільки з Нюрнберзьким процесом, але й зі Львовом.

Мартін Поллак, "Цісар Америки" – нон-фікшн, документальна книжка, яка читається, як роман. Страшно цікава і перевертає догори дриґом усе, що ми раніше знали про еміграцію з Буковини і Галичини до Америки і Канади.

Юрко Позаяк, Віктор Недоступ та Семен Либонь "Пропала грамота" –збірка з почуттям гумору від трьох поетів завжди поліпшить настрій під вечір, якщо вам набридло пити віскі.

Юрко Позаяк, Віктор Недоступ та Семен Либонь "Пропала грамота" Twitter @grekhov

Мирослав Лаюк

Роман "Сліпота" португальського письменника Жозе Сарамаго, на відміну від дурнуватих кінолякалок про епідемії, є досить переконливою притчею про те, як функціонуватиме цивілізація, коли настане найгірша пандемія.

"Антологія української поезії ХХ століття. Від Тичини до Жадана", "Антологія молодої української поезії ІІІ тисячоліття" – це зібрання найкращих українських віршів за останні 100 років.

У "Метаморфозах" Овідій каже, що був вік золотий, потім срібний, мідний, залізний. Усе завершується переходом у інший стан, світ переливається з одного стану в інший. Головне – у цій течії знайти й усвідомити себе як дієву одиницю, котра приймає те, що проти деяких течій не попливеш, однак принаймні варто шукати рятівний жилет.

Овідій "Метаморфози" knygy.com.ua

Володимир Єрмоленко

Новий роман Софії Андрухович "Амадока" – мабуть, одна з головних літературних подій року в Україні. Роман-епос, де схрещуються безліч історій – про жорстокість і людяність, пам’ять і безпам’ятство, знищення і виживання. Голокост в Україні і Розстріляне Відродження, війна на Донбасі та зустріч різних пам’ятей, єврейська духовна традиція та українська духовна традиція.

Вже давня книжка "Муза Роксоланська" нашого класика Валерія Шевчука, письменника та історика, який розкриває те, що в нас майже забуте: українську культуру Ренесансу та Бароко. Наприклад, латиномовну українську поезію. Також прочитайте його свіженьку і також двотомну "Козацьку державу як ідею".

Леонід Ушкалов, на жаль, пішов у кращий світ – але скарбів, які він нам залишив, вистачить на все життя. Один із них – біографія Михайла Драгоманова у книзі "Чарівність енергії. Михайло Драгоманов". З цієї книжки ви зрозумієте, чому в українській традиції є раціональність і просвітництво, а не тільки емоції і страждання; чому український анархізм відрізняється від російського – і дуже близький до політичних традицій Європи. А також чому грандіозні речі часом робляться всупереч обставинам, а не завдяки ним.

Леонід Ушкалов "Чарівність енергії: Михайло Драгоманов" duh-i-litera.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Притула назвав топ-6 цікавих книг для школярів.

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