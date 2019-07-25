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Що обирають абітурієнти: названо топ-100 найпопулярніших вишів України

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Лідерами по кількості заяв від абітурієнтів, що вступають на основі повної загальної середньої освіти, є Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Львівський національний університет імені Івана Франка.

Як пише Освіта.ua, третю сходинку посідає Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. Четверту та п’яту – Національний університет "Львівська політехніка" та Київський національний торговельно-економічний університет (щоб переглянути рейтинг, доскрольте до кінця сторінки).

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За даними Інформаційної системи "Вступ.ОСВІТА.UA", до навчальних закладів подано більше 1 млн 500 тисяч заяв від вступників.

"В тому числі 922 тисячі заяв подано абітурієнтами на основі повної загальної середньої освіти (11 клас) на навчання для здобуття кваліфікаційних рівнів бакалавра та медичного магістра на базі повної загальної середньої освіти за всіма формами навчання. Термін подання для них завершився", – йдеться в повідомленні.

У таблиці враховані заяви від вступників на навчання для здобуття кваліфікаційних рівнів бакалавра та магістра на базі повної загальної середньої освіти за всіма формами навчання.

Топ-100 вишів України

Топ-100 вишів України

Скріншот

Топ-100 вишів України

Топ-100 вишів України

Скріншот

Топ-100 вишів України

Топ-100 вишів України

Скріншот

Топ-100 вишів України

Топ-100 вишів України

Скріншот

Топ-100 вишів України

Топ-100 вишів України

Скріншот

Топ-100 вишів України

Топ-100 вишів України

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, стали відомі найпопулярніші спеціальності та виші України у рамках вступно кампанії-2019.

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Тема
Освіта в Україні
Місце
Україна
Теги
освіта Київський Національний університет імені Тараса Шевченка Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Національний авіаційний університет університет
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