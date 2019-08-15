Що купити дитині до школи і як зекономити: опубліковано список речей і ціни

Вже через декілька тижнів почнеться навчальний рік. OBOZREVATEL підрахував, у скільки обійдеться покупка шкільного приладдя та розпитав продавців, як заощадити і на що звертати увагу при покупці.

Меблі

Парти – від 7 500 грн

Стільці – від 2 000 грн

Набір парта+стілець – від 5 500 грн

Купівля меблів в першу чергу хвилює батьків першокласників, або тих, чиї діти виросли зі свого минулого робочого місця. Передбачувано, цей рядок витрат стане найсуттєвішим. Консультанти в меблевих магазинах радять звертати увагу на кілька характеристик. По-перше, і парта, і стілець повинні регулюватися під ріст дитини.

"У такому випадку вам не доведеться міняти меблі кожен раз, коли дитина трохи підросте", – впевнена Дар'я Іванова, керуюча магазину "Антошка" в ТРЦ Dream Town.

Ці ж характеристики важливі і для здоров'я дитини. Для правильної постави та гарного зору важливо, щоб дитина могла сидіти рівно, його ноги діставали для підлоги, а нахил парти можна було регулювати.

школа Твоє місто

"Комфорт, здоров'я, сучасний дизайн – три показники, за якими потрібно вибирати парту", – вважає Ольга, яка працює консультантом в магазині Play and study.

Погана ідея купувати меблі в стилі улюбленого мультика або із зображенням фей і принцес.

"Враховуйте, що меблі – це довгострокова покупка. Важливо вибрати дизайн, який одночасно сподобається малюкові зараз, а через три роки не буде виглядати занадто дитячим. Смаки змінюються, і не факт, що ваш п'ятикласник захоче сидіти за партою, прикрашеної феєчки", – радить Ольга.

На її думку: кращий вибір – дитячі меблі, які легко "перетворити" у доросле.

"В сучасних меблях всі яскраві елементи: декоративні панелі, лінійки або стаканчики для олівців – роблять знімними. "Оновити" таку парту можна за кілька хвилин", – додає вона.

Ольга рекомендує вибирати нейтральні кольори: білий, сірий або відтінки дерева – підійдуть під будь-який інтер'єр і не набриднуть за кілька років.

Робоче місце школяра сьогодні

Важливі характеристики у виборі – покриття, яке буде легко відмити і не просто подряпати.

Одяг і взуття

Шкільна форма для хлопчика (штани, піджак, жилетка, краватка) – 1 900 грн

Шкільна форма для дівчинки (сукня і піджак) – 1 425 грн

Блузки – від 395 грн

Сорочки – від 319 грн

Спідниці – від 575 грн

Піджаки – від 999 грн

Спортивні костюми – від 659 грн

Кросівки – від 769грн

Базовий набір одягу для школяра виглядає переконливо.

"Наприклад, хлопчикові потрібно: дві пари штанів, піджак, 4-5 сорочок, спортивний костюм, шорти, футболки, кардигани, жилет, кілька пар туфель і звичайно кросівки", – ділиться керуюча магазину "Антошка" в ТРЦ Dream Town Дар'я Іванова.

Крім того, не варто забувати і про покупку вишиванки, яку в багатьох школах прийнято одягати на свята. Набір для дівчинки відрізняється тільки наявністю в ньому спідниць і блуз.

Одяг для школярів педагогічна преса

Ольга, продавець-консультант в магазині MARGOsha, радить вибирати форму в першу чергу за складом тканини (перевагу варто, звичайно, віддавати натуральним матеріалам).

"Переконайтеся, що модель добре сидить на дитину і він відчуває себе в ній комфортно", – пояснює вона.

Яна, керуюча магазину Intertop Kids, впевнена:

"Вибираючи взуття в школу, потрібно звертати увагу на зручність, комфорт і практичність. Враховуйте, що дитина буде в цьому взутті весь день, тому краще моделі зі шкіри та обов'язково з дихаючими мембранами".

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Що стосується дизайну, то тут Яна рекомендує враховувати правила, які діють в конкретній школі.

"Найчастіше батьки беруть моделі в стилі casual і майже завжди чорного кольору", – додала вона.

Рюкзаки

Від 569 грн

Рюкзак – річ, з якою батьковам найлегше помилитися. Адміністратор магазину "Акварель" Анастасія Дядюк радить стежити не тільки за стилем і зовнішнім виглядом рюкзака, але і за якістю покупки:

"Пошиття, фурнітура, нанесення принтів, декоративних і світловідбивних елементів, стиль, кількість відділень – все це дуже важливо. Крім того, прослідкуйте, щоб рюкзак можна було прати в машинці або легко чистити (до кінця року це вам дуже знадобиться)".

Ранець для школяра RIA.com

Анастасія нагадує: у рюкзака повинні бути не тільки якісні лямки і ортопедична спинка з м'якими вставками, а й міцна ручка, адже нерідко цей рюкзак до школи доведеться носити вам.

Шкільне приладдя

Ручки від 10 грн

Щоденники – від 62 грн

Зошит 18 аркушів – від 4,30 грн

Зошити (набір з 4 штук) – 28,80 грн

Найпопулярніше шкільне приладдя сьогодні ті, що блищать.

"У цьому році, як на мене, рекордна кількість рюкзаків, пеналів і ручок виконані з напівпрозорих тканин, силікону, прикрашені паєтками або штучним хутром", – перераховує Анастасія Дядюк.

Друге місце вже багато років займають речі з принтами. У малюків лідирують персонажі з мультфільмів, музиканти або герої серіалів – для дітей старшого віку. Ще одна популярна лінійка – силіконові пенали в формі овочів і фруктів.

Канцелярія педагогічна преса

Як заощадити на зборах дитини до школи?

Слідкуйте за знижками

Коли мова заходить про збори дитини в школу, то головне правило шопінгу – "купувати речі в кінці сезону" – перестає діяти. Найкращий (і одночасно найгарячіший) час для покупок шкільного приладдя – середина серпня. Магазини знають, що попит на зошити і рюкзаки досягне піку і борються за покупця як можуть, найчастіше за допомогою знижок. Наприклад, магазин MARGOsha пропонує постійним та новим клієнтам знижку в 10%, а багатодітним сім'ям при зборі двох дітей і більше знижку – 20%. Більш того, на частину асортименту вже діє знижка в 40%, наприклад, класичний костюм для хлопчика обійдеться в 1395 грн (не так давно його ціна була 1997 грн), сарафан для дівчинки можна купити за 400 грн (замість 677 грн).

Купуйте на ярмарках

Це правило логічно випливає з попереднього. Шкільні ярмарки – не тільки можливість скупитися в одному місці, але і місце, де зібрані найвигідніші пропозиції. Наприклад, у другій частині ТРЦ Dream Town (Оболонський проспект, 21Б), знижки в магазинах "Антошка", Mothercare, Intertop kids, Ostin kids, Bartek, "Акварель" і багатьох інших будуть діяти весь серпень. А крім цього 25 і 31 серпня пройдуть дитячі свята, з якими можна совмести шопінг і відмінно провести час.

Вибирайте на виріст

Керуюча магазину "Антошка" Дарина Іванова радить не забувати, що діти швидко ростуть, тому і розміри, і дизайн дитячих меблів варто вибирати з урахуванням цього.

школярка UkrMarket.net

"Немає нічого поганого, щоб купити меблі на виріст, головне стежити, щоб вони добре регулювалися і були зроблені з якісних матеріалів", – зазначає Дарина.

"Заощадити можна, купуючи рюкзак відразу на кілька років", – впевнена адміністратор магазину "Акварель" Анастасія Дядюк.

Але в цьому випадку якості слід приділити подвійну увагу.

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"Різниця навіть в 100 або 200 грн може відбитися на матеріалі так, що ще до кінця півріччя ваша дитина буде ходити в школу з пакетом. Краще один раз купити дорогий рюкзак, ніж десять разів дешевший", – коментує адміністратор.

Складайте списки

Часто в мережі публікують універсальні списки для школярів, де не враховуються особливості конкретної школи або віку дитини. Щоб не накупити зайвого, попросіть у класного керівника скласти свій список або порадьтеся з батьками, діти яких вже вчаться в цій школі.

Також можна заощадити, купуючи готові набори для малювання або пенали з усім канцелярським приладдям, часто такі "комбо" коштують дешевше, ніж покупка кожного предмета окремо.

Підготовка до школи Baby Club

Як повідомляв OBOZREVATEL, психолог дала поради, як підготувати дитину до школи після літніх канікул.

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