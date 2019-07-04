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Що їдять на сніданок діти в різних країнах світу? Опубліковані цікаві фото

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Сніданок – найважливіший прийом їжі. У кожній країні він різниться. Тому діти зранку можуть снідати як маринованими огірками, так і млинцями з перцем чилі.

Як пише Bigpicture, якщо батькам надоїли одноманітні страви, то вони можуть глянути, як харчуються різні нації, і дечому в них навчитись (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Сакі Сузукі з Токіо здебільшого харчується соєвими бобами натто, рисом, місо-супом, гарбузом сквош, маринованими огірками, омлетом і смаженим лососем.

Що їдять на сніданок діти в різних країнах світу? Опубліковані цікаві фото
Що їдять на сніданок діти в різних країнах світу? Опубліковані цікаві фото

У восьмирічної Доа Ганс Гурсой зі Стамбулу сніданок складається з такого: тост з медом і сметаною, маслини і оливки, смажені з гострою ковбасою яйця, масло, яйця круто, густий виноградний сироп (бекмез) з тахини (густа жирна паста з меленого кунжуту), сири з коров'ячого, овечого та козячого молока, джеми з айви і ожини, хліб, помідори, огірки, білий редис і свіжі овочі, паста зі смажених червоних перців, халва з фундука, молоко і апельсиновий сік.

Сніданок дітей

Сніданок дітей

bigpicture.ru

Що їдять на сніданок діти в різних країнах світу? Опубліковані цікаві фото

Шестирічний Нафанаил Фітші Пікард з Парижу їсть зранку ківі, багет з маслом і ожинним варенням, сухий сніданок з молоком і свіжовичавлений апельсиновий сік.

Що їдять на сніданок діти в різних країнах світу? Опубліковані цікаві фото
Що їдять на сніданок діти в різних країнах світу? Опубліковані цікаві фото

Емілі Катумба з Читедзе (Малави) має на сніданок кашу з кукурудзяної і арахісової муки; млинці з кукурудзяного борошна з додаванням цибулі, часнику і перцю чилі; відварну картоплю, гарбуз і напій з сушених квітів гібіскуса і цукру.

Що їдять на сніданок діти в різних країнах світу? Опубліковані цікаві фото
Що їдять на сніданок діти в різних країнах світу? Опубліковані цікаві фото

Ісландка Бірта Гудрун Брін Брінярсдоттір харчується зранку вівсяною кашею з коричневим цукром, кленовим сиропом, маслом і фруктами; риб'ячим жиром і молоком.

Що їдять на сніданок діти в різних країнах світу? Опубліковані цікаві фото
Що їдять на сніданок діти в різних країнах світу? Опубліковані цікаві фото

П'ятирічна Вів Бордрез з Амстердаму полюбляє на сніданок випити стакан молока і з'їсти хліб з маслом і солодкою посипкою.

Що їдять на сніданок діти в різних країнах світу? Опубліковані цікаві фото
Що їдять на сніданок діти в різних країнах світу? Опубліковані цікаві фото

Бразильці Аріція Доменіка Феррейра і Хакім Хорхе Феррейра Гомес на сніданок отримують шоколадне молоко, каву, шинку, сир і хліб з маслом.

Що їдять на сніданок діти в різних країнах світу? Опубліковані цікаві фото
Що їдять на сніданок діти в різних країнах світу? Опубліковані цікаві фото

Філіп і Шелін з Малаві снідають солодким кукурудзяним хлібом (шікондамойо), відварною картоплею і чорним чаєм з цукром.

Що їдять на сніданок діти в різних країнах світу? Опубліковані цікаві фото
Що їдять на сніданок діти в різних країнах світу? Опубліковані цікаві фото

Кокі Хаясі з Токіо отримує на сніданок зелений перець, обсмажений з сушеною рибою і кунжутом; рис, политий сирим яйцем; блюдо з лотоса, коріння лопуха і моркви (кінпіра); місо-суп, виноград, нарізану грушу і молоко.

Що їдять на сніданок діти в різних країнах світу? Опубліковані цікаві фото
Що їдять на сніданок діти в різних країнах світу? Опубліковані цікаві фото

Дев'ятирічна Ойкю Озарслан зі Стамбула снідає чорним хлібом, оливками, маслинами, шоколадною пастою, помідорами, яйцем круто, полуничним джемом, маслом з медом, сортами турецького сиру: фета, сир з коров'ячого та козячого молока

Що їдять на сніданок діти в різних країнах світу? Опубліковані цікаві фото
Що їдять на сніданок діти в різних країнах світу? Опубліковані цікаві фото

У Тьяго Буено Янг зі Сан-Паулу (Бразилія) сніданок складається з: шоколадного молока, кукурудзяних пластівців, бананового пирога, солодкого білого хліба з м'яким вершковим сиром.

Що їдять на сніданок діти в різних країнах світу? Опубліковані цікаві фото
Що їдять на сніданок діти в різних країнах світу? Опубліковані цікаві фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалось, чим нагодувати дитину, яка відмовляється від будь-якої їжі.

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Теми
Батьки і дітиживлення
Теги
харчуваннядіти
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