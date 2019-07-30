Що чекає на українську школу з 1 вересня: топ-10 новинок

З 1 вересня 2019 року українську школу очікують нововведення, такі як скасування шкільної форми, електронні учнівські квитки, нове меню та багато іншого.

Як пише 2016rik.com.ua, скасували конкурсний набір дітей в 1 клас. Тепер першокласники будуть зараховані до шкіл за їх місцем реєстрації, незалежно від того, спеціалізована ця школа або загальноосвітня. Можна вибрати й інший заклад, якщо в ньому залишаться вільні місця. У такому випадку можливий конкурс.

Президент України Володимир Зеленський у червні 2019 року скасував указ про обов’язкову шкільну форму. У новому навчальному році батьки та дитина мають право вирішувати, що одягти до школи. Адміністрація закладу не зможе примушувати учнів відвідувати уроки в формі.

Шкільна форма Детки Ком

"Вже до кінця 2019-2020 навчального року КМДА планує перевести всі столичні школи на мультипрофільне меню. Ціна не зміниться, продукти залишаться тими ж, але тепер обід в їдальні буде нагадувати шведський стіл. Кулінар Євген Клопотенко розробив нові рецепти для шкільних їдалень", – йдеться в повідомленні.

Також з 1 вересня 2019 року учні 1-4 класів зобов’язані носити світловідбиваючі жилети в темний час доби по дорозі в школу і додому. Завдяки цьому водії будуть краще бачити дітей на дорозі.

Світловідбиваючі жилети Інформатор

У новому навчальному році 2019-2020 школярі отримають електронні учнівські квитки. Це дозволить батькам відстежувати переміщення дитини по місту за допомогою спеціального додатку, а школярам – уникати черг в метро.

З 1 вересня 2019 року батьки мають право подати заяву в адміністрацію школи, щоб перевести дитину на домашнє навчання. Оцінка рівня знань буде проходити два рази на рік у вигляді підсумкової контрольної роботи.

Також запровадять мережеву форму навчання – вести уроки в школі зможуть не тільки вчителі. Це можуть робити гуртки або організація з хорошими фахівцями.

Відтепер оцінки учня – це його особиста інформація, яку вчитель не має права оголошувати на весь клас. У Міністерстві освіти вважають, що так можна вирішити проблему цькування серед школярів через оцінки.

Скасують і дошки пошани для відмінників. Діти різні, і здібності у них теж різні, кожен талановитий по-своєму.

Для випускників змінять програму ЗНО-2020 з української літератури. Так, майбутнім абітурієнтам можна не читати наступні твори:

"Маруся" Г. Квітка-Основ’яненко,

"Гайдамаки" Т. Шевченко,

"Гімн" І. Франко,

"Земля" О. Кобилянська,

"Молюсь і вірю" М. Рильський,

"Київ-традиція" М. Зеров,

"Дитинство" Ю. Яновський,

"Україна в огні" О. Довженко,

"Залізний острів" О. Гончар,

"Як добре те, що смерті не боюсь я", "О земле втрачена, явився!…" В. Стус,

"Українське альфреско" Л. Костенко.

Але натомість до програми включили твори:

"Захар Беркут" І. Франко,

"Камінний хрест " В. Стефаник,

"Valse mélancolique" О. Кобилянська,

"У теплі дні збирання винограду" М. Рильський,

"Майстер корабля" Ю. Яновський,

"Лебеді материнства" В. Симоненко,

"Наша мова" В. Голобородько,

"Модрі Камінь" О. Гончар,

"Господи, гніву пречистого" В. Стус,

"Два кольори" Д. Павличко.

Також школярі можуть сфокусуватися тільки на 1 і 4 частини роману "Хіба ревуть воли" Панаса Мирного, інші частини виносити на тестування не будуть.

Школа Укрінформ

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