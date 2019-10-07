Що чекає на російськомовні школи України: з'явилося офіційне роз'яснення

В Україні всі державні школи з російською мовою викладання з вересня 2020 року перейдуть на українську.

Подробиці ініціативи Міністерства освіти та науки в ефірі ObozTV розповів освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

"Є закон про освіту, який чітко визначає, що мовою навчання в школі є державна мова, тобто українська. Це абсолютно не заважає вивчати будь-яку іншу, зокрема, мову нацменшин на відповідних уроках", – пояснив омбудсмен.

Горбачов зазначив, що відповідний закон був ухвалений ще два роки тому, у вересні 2017 року, а зараз триває перехідний період.

За його словами, "якщо це уроки російської мови або зарубіжної літератури, де вивчають твори російської літератури", то щодо мови навчання "немає жодних заперечень". Однак інші предмети потрібно викладати українською.

"Тести зовнішнього незалежного оцінювання, які зараховуються як державна підсумкова атестація та як вступні іспити до вищих навчальних закладів, проводяться державною мовою. Готувати дітей до іспиту треба саме українською. Учитель має володіти нею, інакше не має права працювати в державній школі", – підкреслив Горбачов.

Він зазначив, що обов'язок контролювати дотримання законодавства покладено на адміністрацію навчального закладу. Також захистом мови в освітній сфері займатиметься мовний омбудсмен.

"Якщо ми бачимо, що десь ця абсолютно чітка вимога не виконується, то є батьки, які можуть звертатися до адміністрації школи, органів управління освітою, до інших державних органів, які зобов'язані контролювати дотримання чинного законодавства", – повідомив омбудсмен.

Горбачов розповів, що за невиконання закону директорам установ будуть виносити догани й звільняти з посад.

Також він уточнив, що приватним школам, на відміну від державних, залишать право обирати мову навчання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міністерство освіти і науки закликало керівників усіх навчальних закладів застосовувати державну мову в освітньому процесі.

Також у МОН доручили вчителям шкіл і викладачам ВНЗ розробити посібники щодо застосування нового українського правопису.

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