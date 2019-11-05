Що буде з підвищенням зарплати вчителям: Гончарук повідомив деталі

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що різкого підвищення заробітних плат вчителям у 2020 році не буде.

Про це заявив глава уряду під час виступу в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV. За його словами, для значного підвищення оплати праці педагогам потрібне більше економічне зростання (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Якщо ми говоримо про сферу освіти, то ми намагалися знайти максимально кошти для підвищення зарплат вчителям. Підвищення зарплат будуть, але далеко не такі, які нам хотілося б", – сказав Гончарук.

На його думку, потрібно, щоб економіка в Україні продукувала більше ресурсів і податків. Тоді буде більше можливостей для підвищення зарплат, зокрема й освітянам.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На початку липня 2019 року Кабмін схвалив реформу оплати праці педагогів із підвищенням до чотирьох прожиткових мінімумів мінімального окладу до 2023 року.

Проте міністерка освіти Ганна Новосад повідомила, що освітня субвенція на 2020 рік не збільшена, тому зарплати вчителям не піднімуть.

Згодом керівниця МОН запропонувала закрити школи й підвищити зарплати.

Освітній комітет Верховної Ради надав пропозицію бюджетному комітету збільшити на 5,1 млрд грн видатки на підвищення оплати праці педагогів. Додаткові кошти мали скеровуватися на підвищення зарплатні найменш захищеним категоріям педагогічних працівників. Проте пропозиції були відхилені.

Під час брифінгу у Львові Новосад розкрила деталі, яким категоріям педагогів все ж підвищать зарплати.

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