Через продовження карантину до 24 квітня включно в Україні перенесуть терміни проведення ЗНО та вступної кампанії.

Про це повідомив заступник в.о. міністра освіти Єгор Стадний. Відповідне рішення щодо продовження карантину на 21 день уряд ухвалив у середу, 25 березня.

Що буде із ЗНО та вступною кампанією через продовження карантину: у МОН дали відповідь

"З огляду на ситуацію у світі, таке рішення було очікуваним. Наразі терміни карантину можуть знову змінитись в залежності від епідеміологічної ситуації в Україні. Цьогорічне ЗНО потрібно буде переносити на більш пізні дати. Однак воно обов’язково відбудеться. Це також змінить терміни проведення вступної кампанії", – повідомив Стадний.

У Міносвіти наразі розглядають декілька можливих сценаріїв проведення ЗНО та вступної кампанії. Також передбачені зміни у проведенні пробного тестування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЮНЕСКО назвала наслідки закриття шкіл на карантин.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!