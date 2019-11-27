"Ще б килима на стіну!" У школі Львова зганьбилися меблевим мотлохом. Фото

У Львові одна зі шкіл зганьбилася через покупку старих меблів для одягу і взуття учням, на які батьки здавали гроші.

Про курйоз повідомила у Facebook-групі "БАТЬКИ SOS" жителька Львова Леся Балонін, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Батьки, от скажіть, будь ласка, здавали гроші в клас на шафу для одягу і взуття, а купили оце. Що скажете?" – написала Балонін.

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У мережі користувачі обурилися такій "купівлі". Дехто зауважив, що такі меблі безкоштовно віддають, а батьківський комітет вирішив привласнити собі кошти. Хтось наголосив, що в клас можна додати килим на стіну, диван, і вчителька може переїхати жити до школи.

Меблі, які купили у клас Facebook Леся Балонін

"Килима на стіну не вистачає", "Таке на ОЛХ безкоштовно віддають", "Головне, щоб бар не забули заповнити", "Напевне меблі вдома заважали, а так і меблі у клас, і гроші – в кишеню", – написали в коментарях.

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

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