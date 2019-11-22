"Щастя від розуму": письменник потужно висловився про навчання і вразив мережу

Засновник першої в Україні приватної школи – ліцею "Гранд", письменник Володимир Співаковський наголосив, що рішення шкільних завдань з математики не підвищить рівень інтелекту.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook. За його словами, є багато розумних людей, які ніколи не вчилися в школі, а також багато дурних – колишніх золотих медалістів, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"Розум вирощується зовсім іншими вправами. Наприклад, навчитися пов'язувати, здавалося б, непоєднувані явища: прямолінійний рух вантажів з прямолінійним рухом своєї кар'єри, швидкість човна проти течії зі швидкістю налагодження комунікацій зі своїми родичами, математичні синусоїди з життєвими біоритмами. Тому і виникла нова приказка: "Щастя від розуму", – відзначив Співаковський.

На його думку, раніше люди думали, що розумніший той, у кого мозок більше. Потім вирішили, що не розмір мозку потрібно вимірювати, а кількість нейронів. А після всіх відкриттів в області гравітації почали вже вимірювати і рівень тяжіння нейронів між собою.

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Користувачі мережі почали дискутувати в коментарях на цю тему. Вони зазначали, що справді інтелект визначається не кількістю знань, а вмінням навчатися та використовувати отримані навички для власної самореалізації.

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

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