Самотнього хлопчика з аутизмом підтримав весь світ у день народження. Фото та його історія

Дев'ятирічний Ділан Джеймс з Англії, в якого діагностований аутизм і відсутній слух, через карантин залишився в день народження зовсім один. Люди зі всього світу підтримали хлопчика та привітали зі святом.

Як розповіла його мама Наташа Джеймс, Ділан не міг зрозуміти, чому йому не можна виходити на вулицю. Хлопчик більше року не відвідував школу через лікування і карантин. Тому жінка вирішила попросити в Facebook користувачів привітати сина, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на The Sun (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Користувачі соцмережі швидко відгукнулися на прохання мами Ділана. Незабаром хлопчик отримав понад 700 вітальних листівок з усього світу. Більшу частину дня школяр провів за читанням привітань.

Ділан Джеймс The Sun

"Реакція незнайомців була приголомшливою. Ми будемо вічно вдячні людям за доброту, яку вони проявили до мого маленького хлопчика ", – відзначила Наташа Джеймс.

Листівки та подарунки прийшли з таких далеких країн, як Австралія і США. Мама Ділана наголосила, що таким чином сину буде простіше перенести карантин. Адже він дуже засмученийй через те, що змушений сидіти вдома.

Мати Наташа Джеймс з сином Діланом The Sun

Як повідомляв OBOZREVATEL, школяр-карлик з Австралії хотів вбити себе через цькування, його підтримав весь світ.

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